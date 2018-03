Lidl Danmark har valgt at trække en paletkniv tilbage, da det har vist sig, at den kan være kræftfremkaldende.

Det oplyser Fødevarestyrelsen i en pressemeddelelse.

Den sorte paletkniv af mærket Ernesto blev solgt i Lidl-butikker over hele landet i uge 35 og 36 sidste år - perioden fra 28.august til 10. september 2017 - og nåede man at få fingre i køkkenredskabet, bør man smide det ud eller levere det tilbage til butikken.

Det har nemlig ved analyse vist sig, at paletkniven kan afgive såkaldte primære aromatiske aminer over den tilladte grænseværdi, når den bliver brugt.

Disse aminer mistænkes for at være kræftfremkaldende og for at påvirke immunforsvaret.