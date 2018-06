Må man gribe ind i en konflikt og ty til magtanvendelse for at afværge den?

Nej, lyder den klokkeklare melding fra Tønder kommune, som nu har ladet hammeren falde over for en mandlig pædagog på en af kommunens skoler.

»Medarbejderen er suspenderet,« siger direktør i børne- og skoleforvaltningen Henrik Schou ifølge JydskeVestkysten.

Det var angiveligt under en fodboldkamp på Agerskov Skole i maj måned, at der opstod en konflikt mellem to 6. klasses elever.

I et forsøg på at løse den greb den mandlige pædagog ind og tog fornuftens stemme i brug overfor eleverne. Men da de ikke var lydhøre, valgte han altså at gribe til magtanvendelse. Og den var - ifølge Henrik Schou - unødig.

»Den her elev bliver lagt ned på jorden og bliver så holdt,« forklarer han til JydskeVestkysten om sagen, der kan få store konsekvenser for pædagogen, da drengens forældre har anmeldt hændelsen til politiet.

Men indtil videre ligger sagen altså hos kommunen, som er i drøftelser med pædagogens faglige organisation og afventer deres udtalelser og kommentarer til sagen.

Det er ikke første gang, at Agerskov Skole er havnet i søgelyset på grund af en uheldig sag.

Så sent som i november sidste år opstod en tilspidset konflikt således mellem en lærer og en elev omkring provokerende sprogbrug. Også den konflikt førte til brug af vold og mundede ud i, at læreren - efter flere samtaler med skolen og kommunen - tog en frivillig fratrædelse.