Torsdag har en ny tegnefilm biografpremiere, og det får nu dyreværnsorganisationen PETA til at opfordre forældre til ikke at gå med på en antagelig, kommende dille.

Således opfordrer PETA forældre, efter at have set filmen 'Peter Kanin' sammen med deres børn, til ikke at købe en levende version af 'Peter'.

For en kanin kræver pleje, tålmodighed, kærlighed og økonomisk forpligtelse, lyder det i en pressemeddelelse.

»En film varer kun to timer, men en kanin kan leve i mere end 10 år. Et kæledyr bør aldrig købes impulsivt, og PETA opfordrer familier til altid at adoptere samt kun at tage en kanin med hjem efter nøje at have gennemtænkt dyrets behov gennem hele dets liv,« siger PETAs direktør for internationale programmer, Mimi Bekhechi.

Ifølge PETA risikerer nyindkøbte kaniner efter en kort forelskelsesperiode enten at blive forsømt eller simpelthen efterladt.

I pressemeddelense gør dyreværnsorganisationen således opmærksom på, hvad der kræves, når en nuttet pelsbold indlemmes i en ny familie.

‘Kaniner er sensitive, skrøbelige dyr, der kræver særlig føde, stimulerende omgivelser med plads til at løbe og springe, samt årlige besøg til dyrlæger med specialviden om dyrearten. Så snart nyhedsværdien forsvinder og de daglige opgaver sætter ind, bliver kaniner, der købes impulsivt, ofte forsømt, sat i udendørs bure, efterladt i dyreinternater eller simpelthen sendt ud i naturen, hvor de har meget små chancer for at overleve,’ står der.

Ifølge PETA steg salget af klovnefisk efter premieren på animationsfilmen ‘Find Nemo’, og det er blandt andet derfor at organisationen nu opfordrer forældre til ikke at lade sig rive med uden omtanke.