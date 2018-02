Psykiatrisk Hospital Risskov bliver nu en overlæge fattigere. Efter lange overvejelser besluttede overlægen sig for, at nok er nok.

Et voldsomt presset arbejdsmiljø og helt konkret mangel på sengepladser blev for meget for en nu afgående ovelæge på Psykiatrisk Hospital i Risskov. Følelsen af ikke at kunne stå inde for sit arbejde voksede sig i sidste ende for stor. Derfor stopper den pågældende læge 1. juni 2018.

TV2 ØSTJYLLAND har fået lov at viderebringe ordlyden af den nu afgående overlæges opsigelse.

- Jeg er oprigtigt ked af, at jeg må sige farvel til mine højt værdsatte kollegaer og de arbejdsfunktioner, som jeg allerhelst vil arbejde med. (…)Når jeg alligevel rejser, skyldes det, at jeg ikke med min faglighed kan stå inde for mit arbejde i de rammer, jeg er underlagt, og at jeg ikke med min samvittighed vil blive ved med at lade mig presse, skriver overlægen, der ønsker at være anonym.

I løbet af det seneste halve år har mindst tre overlæger sagt deres stilling op på hospitalet af forskellige årsager.

Ifølge tillidsmanden for overlæger på Psykiatrisk Hospital Risskov står den afgående overlæges oplevelse ikke alene. Arbejdet er generelt hårdt i hele psykiatrien, men speciallægernes afgørende beslutninger i tilspidsede situationer, for eksempel når der ikke er flere ledige senge, gør vagterne ekstra svære.

- Det kan være en kamp at være i vagt. Jeg har mange erfarne kolleger, der, flere dage inden de skal have en vagt, er bekymrede og begynder at få lidt ondt i maven, fordi der er patienter, man mener, skal indlægges. Der er pårørende, der er uforstående over, vi ikke har pladser, og der er politi og kommunale instanser, der heller ikke kan forstå, at vi ikke har plads eller synes, at vi udskriver for tidligt, siger tillidsmand og overlæge Peter Møller Andersen, der desuden er formand i partiet Psykiatri-Listen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Almenpsykiatrien bløder

I Region Midtjylland mangler der i dag 30 speciallæger indenfor psykiatrien. Halvdelen af disse læger mangler på Psykiatrisk Hospital Risskov, ifølge den lægefaglige direktør i Psykiatri og Social i Region Midtjylland, Per Jørgensen.

For at få hverdagen til at hænge sammen på de psykiatriske afdelinger anvender Region Midtjylland nu eksterne konsulenter til at bistå overlægernes arbejde.

Den lægefaglige direktør mener ikke, at opsigelsen fra den psykiatriske overlæge betyder noget for kvaliteten af den behandling, personalet kan tilbyde patienterne på hospitalet.

- At en overlæge vælger at forlade os, er jeg meget ked af. Jeg mener i denne sammenhæng, det er værd at skelne mellem, hvad der er patienter og pårørende, og hvad der personale. Det er forsvarligt, og man kan trygt henvende sig til psykiatrien i Risskov, men som personale, som andre steder i psykiatrien, er man voldsomt presset. Ikke mindst er lægegruppen meget presset, siger lægefaglig direktør inden for psykiatrien i Region Midtjylland, Per Jørgensen, til TV2 ØSTJYLLAND.

Samtaler med 140 læger

For at forsøge at skabe bedre arbejdsmiljø og holde på personalet kaster ledelsen sig fra næste uge over at tale med 140 speciallæger og læger på Psykiatrisk Hospital Risskov.

Man vil møde de pågældende læger enkeltvis, og spørgsmålene lyder blandt andet: Hvad skal der til for at I trives bedre? Hvad skal der til for at vagterne ikke er så belastede?

- Vi starter møderne i næste uge som et udtryk for, at vi tager det her alvorligt, som der er kommet op nu her. Vi havde planlagt det på forhånd, men det skærper selvfølgelig nødvendigheden af at gøre det netop nu og gøre det hurtigt, siger Per Jørgensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Psykiatrisk Hopital Risskov får desuden i løbet af to uger tilført fire midlertidige sengepladser. Udover disse får hospitalet inden længe yderligere tre senge, der kan bruges under spidsbelastninger.