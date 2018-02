Antallet af smittede med mæslinger er firedoblet i 2017 ifølge WHO, der kalder udviklingen en tragedie.

København. Antallet af smittede med mæslinger i Europa er steget voldsomt i 2017. Det viser nye tal fra Verdenssundhedsorganisationen, WHO.

I alt døde 35 personer, og 21.315 blev smittet sidste år. Udviklingen kommer, efter at historisk lave 5273 blev smittet i 2016.

- Hver ny person, der bliver ramt af mæslinger i Europa, minder os om, at ikkevaccinerede børn og voksne, lige meget hvor de bor, risikerer at få og sprede sygdommen til andre, der måske ikke har kunnet få vaccinen, skriver doktor Zsuzsanna Jakob, WHO-direktør for Europa, i en meddelelse og fortsætter:

- Over 20.000 tilfælde og 35 tabte liv i 2017 alene er en tragedie, vi simpelthen ikke kan acceptere.

Regionen, der tæller 53 lande, har oplevet udbrud på 100 eller flere tilfælde i 15 af landene.

Værst er det gået i Rumænien, hvor der blev registreret 5562 tilfælde i 2017. Lige efter kommer Italien med 5006 tilfælde.

Men der har også været udbrud i lande som Tyskland, Frankrig, Belgien og Storbritannien.

- At udrydde mæslinger er en prioritet, som alle europæiske lande er dedikeret til.

- Dette midlertidige tilbageskridt må ikke stoppe os fra at nå målet om at blive den første generation, der befrier vores børn fra disse sygdomme en gang for alle, skriver Zsuzsanna Jakob.

WHO's tal viser, at der i 2017 blev noteret fire tilfælde i Danmark. Dermed ligger Danmark i bunden af listen, når det kommer til antallet af smittede i forhold til befolkningens størrelse. I 2014 var der 27 tilfælde i Danmark.

Netop mæslinger har været et stort emne i 2017. I store dele af den vestlige verden har mindre grupper forældre valgt ikke at vaccinere deres børn, da de mener, at vacciner er skadelige. Det er sket, selv om der er store mængder videnskabelige beviser for det modsatte.

For at en vaccine skal kunne udrydde en sygdom, er det dog vigtigt, at alle bliver vaccinerede, så man opnår såkaldt flokimmunitet.

Nogle, specielt børn, kan ikke vaccineres. Derfor er det afgørende for dem, at andre vaccinerer sig, så sygdommen ikke kan rejse sig i befolkningen.

