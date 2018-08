Den lille bule ved overlæben ses efterhånden mange steder, og især unge mennesker har kastet sig glædeligt over det nikotinholdige nydelsesmiddel snus.

Oprindelig var snus populært i idrætsmiljøerne, men de små poser med pulveriseret tobak er efterhånden blevet en hyppig gæst under de unges overlæber, og det er en uheldig udvikling. Et nyt studie viser nemlig, at brug af snus øger risikoen for dødelige hjertesygdomme.

»Der er kommet et nyt studie, der endnu ikke er omtalt i Danmark, og det har samlet 20 studier fra hele verden og lavet beregninger over alt data. Studiet konkluderer, at der er 37 procent øget risiko for dødelige hjerte-kar-sygdomme generelt blandt europæiske snusbrugere, og de bruger næsten altid svensk snus,« fortæller Charlotta Pisinger, der er Hjerteforeningens tobaksforsker og forskningsoverlæge ved Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed på Rigshospitalet, om studiet, der blev udgivet af Oxford University Press i starten af 2018.

Snus er ulovligt at sælge i Danmark, men flere mindre kiosker langer alligevel den importerede snus over disken, der også nemt kan købes på internettet. Flere danske sider guider endda til, hvordan du anskaffer dig den svenske snus.

Og de unge har ingen problemer med at få fingrene i den røgfrie tobak.

»Vi har i de senere år oplevet snus som et stigende problem, og vi har også holdt kurser for vores skoler og lærere i, hvordan de håndterer snus,« oplyser Bjarne Lundager Jensen, der er direktør i Efterskoleforeningen.

Charlotta Pisinger er selv bevidst om de unges stigende forbrug, og det bekymrer hende:

»Hjerteforeningen fraråder snus, fordi det skader hjertet. Det er den vigtigste bekymring, men derudover er snus svært afhængighedsskabende, og når man tænker på unge mennesker og nikotinholdige produkter, så er der nogle andre bekymringer: Den umodne hjerne tåler ikke nikotin lige så godt, fordi det har en negativ indflydelse på den kognitive funktion (eksempelvis indlæringsevne og koncentration, red.). Undersøgelser tyder også på, at nikotin øger risikoen for adfærdsforstyrrelser (ADHD-lignende) og forstyrrelser i humøret (f.eks. angst),« fortæller hun.

Men det er ikke kun hjertet, som den tørrede tobak skader. Den lille pose sættes altså under overlæben, og det er din tandlæge heller ikke glad for.

»Vi fraråder snus, selv om det svenske snus er bedre end rygning. Snus giver tilbagetrækninger af tandkødet i det område, hvor snuset placeres, hvilket gør, at man får lange tænder. Knoglen, der støtter tænderne, ændrer sig også, hvilket medfører de lange tænder og kan gøre, at de bliver løse. Generelt er snus bare ikke godt for munden,« fortæller Camilla Kragelund, der er lektor på Tandlægeskolen i København.

Camilla Kragelund forklarer derudover, at den lyserøde slimhinde i munden reagerer på snusposen under overlæben. Det betyder, at den med tiden bliver helt hvid.

Tandlægeforeningen skrev desuden i en pressemeddelelse i 2017, at fire ud af 10 tandlæger har haft patienter med skader i mundhulen relateret til brug af snus.