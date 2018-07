Danskerne bæller Aperol Spritz som aldrig før, men det er ikke helt tilfældigt. For bag populariteten af den orange drik ligger der en bevidst brandingstrategi, lyder udmeldingen fra producenten bag.

Over for B.T. fortæller Maria Scuto, der er kommunikationsrådgiver i Campari Group, der ejer Aperol, at selskabet har arbejdet på at udbrede kendskabet til Aperol i Danmark i de sidste fem år.

»Aperols succes kommer fra vedholdende implementering af en unik vækstmodel baseret på tre trin. Den samme model bliver anvendt i alle lande, hvor vi er til stede, mens der tages højde for, hvor modent markedet er,« siger hun og afslører skabelonen, der skal gøre den bittersøde smag af appelsiner, rabarber og urter til danskernes yndlingsdrik.

Aperol er især kendetegnet ved sit farverige udseende. Foto: STEFANO RELLANDINI Vis mere Aperol er især kendetegnet ved sit farverige udseende. Foto: STEFANO RELLANDINI

Aperol vil ‘i uudnyttede markeder lave eksperimentelle events i udvalgte urbane områder’ - eksempelvis havde Aperol sin helt egen bod på Roskilde Festival.

Derefter vil Aperol på ‘avancerede markeder’ forsøge at gøre brandet uafhængigt af sæson, så appelsindrikken også er populær om vinteren.

Og så vil Aperol i de mest udviklede markeder forsøge at indprente forbrugerne, at den Instagram-venlige væske også egner sig til eksempelvis en skovtur.

»Ved at følge denne model har vi været i stand til at udvikle Aperol fra at være et regionalt Italiensk brand (fra Padua 1919) til at være en global succes, der nu også begynder at indtage USA,« siger Maria Scuto.

Succesen i Danmark måles let i et mærkbart mersalg i de danske supermarkeder.

»Vi oplever stor efterspørgsel på Aperol i vores butikker, og vi har på nuværende tidspunkt solgt over dobbelt så meget, som vi gjorde sidste år. Det samme var tilfældet i 2016/2017, hvor vi ligeledes doblede op på salget af Aperol,« siger kommunikationsrådgiver i Salling Group, der ejer Netto, Føtex og Bilka, Julie Spanner.

Også Coop har fordoblet salget af Aperol, viser nye salgstal.