Har du også været mere end almindeligt generet af hvepse denne sommer?

Det har 66-årige Oluf Jørgensen fra Lyngby, som nu har fundet et smart trick til at holde de ubudne gæster fra aftensmaden på altanen.

’Man tror ikke det passer, men det gør det. Vi har været plaget meget af hvepse, men vi så et tip med en brun papirpose på terrassen. Og det hjælper - der har ikke været en eneste mens vi spiste frokost. Hvepsens tror det er et andet bo og flyver videre,’ skriver Oluf Jørgensen på Facebook.

Tilsyneladende er han ikke den eneste, der har døjet med hvepse, for siden Oluf Jørgensen delte sit opslag søndag eftermiddag er det blevet liket mere end 4.000 gange, kommenteret ligeså mange gange og delt næsten 9.000 gange på Facebook.

Ifølge naturvejleder Stephan Springborg fra Naturstyrelsen Østsjælland ser det ud til, at vi denne sommer kan nå op på 15 gange så mange hvepse, som vi normalt ser på en sommer. Det skriver Astma-Allergi Danmark i en pressemeddelelse, hvor man samtidig advarer mod tiden, vi går i møde.

Vi har ikke set det værste

Vi har nemlig endnu ikke set det værste til hvepsene endnu, og det er først omkring slutningen af august og starten af september, at hvepsene for alvor bliver aggressive. Det er især søde drikkevarer, parfume og mad der tiltrækker hvepsene, og Stephan Springborg råder også til, at man undgår at spise søde sager udendørs i sensommerperioden.

Naturvejlederen råder også til, at man skal undgå stearinlys udendørs, bruge hvepsefælder og evt. anbringe en skål med sukkervand væk fra der, hvor man sidder, for at lokke hvepsene til. Derudover kan man også overveje at følge Oluf Jørgensens råd med den brune papirspose på terrassen. Selv er han dog overrasket over, hvor stor opmærksomhed, hans lille tip har fået på sociale medier.

»Jeg er vildt målløs. Men det, der forbavser mig mest, er, at der er så mange, der sender venneanmodninger, og som går ind og liker ting, jeg har postet tidligere. Get a life,« lyder det i en humoristisk tone fra 66-årige Oluf Jørgensen.