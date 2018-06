Der bliver ingen Roskilde Festival for 24-årige Olivia Fløe Christensen i år. Den billet, hun har købt, er nemlig falsk.

Partoutbilletterne til årets Roskilde Festival blev udsolgt på rekordtid. Derfor sidder mange skuffede tilbage og ærgrer sig over, at de ikke nåede at købe billet. Én af dem er Olivia Fløe Christensen, der, så snart hun hørte, at festivalen meldte udsolgt, begyndte at kigge rundt efter nogen, der solgte sin billet.

»Jeg faldt over en annonce på DBA, hvor en fyr, der kaldte sig Lukas, solgte to partoutbilletter. Jeg skrev til ham, at jeg var interesseret i at købe den ene, og rimelig hurtigt efter ringede han til mig og sagde, at det kunne vi godt finde ud af,« siger Olivia Fløe Christensen.

De to aftalte at mødes tirsdag.

Den 24-årige studerende tog sin veninde og hendes lillesøster med som moralsk opbakning, og da de mødtes med 'Lukas', viste han hende billetten, som var i papirform.

»Jeg har aldrig været på Roskilde Festival før og ved ikke, hvordan billetterne skal se ud, så jeg sendte et billede til min venindes bror, der har været af sted mange gange,« forklarer Olivia Fløe Christensen.

Han svarede hurtigt, at billetten så ud, som den skulle, og at hun ikke skulle være bekymret, så hun gav sælgeren 2400 kroner. Kontant.

Et faktum, som bekymrede Olivia Fløe Christensen en smule.

»Da vi snakkede sammen første gang, og han sagde, at han gerne ville have pengene kontant, var der nogle alarmklokker, der ringede, men jeg var jo desperat efter en billet, og flere af mine venner forsikrede mig om, at det var helt normalt, at sælger gerne ville have penge kontant.«

I dag fortryder den 24-årige studerende, at hun ikke stolede på sin intuition. Da hun efter handlen ringede 'Lukas' op for at stille et spørgsmål angående billetten, var han nemlig pludselig ikke til at få fat på. Hun ringede flere gange, men hver gang gik telefonen direkte på svarer.

Dagen efter ringede hun til Ticketmaster for at høre, om de kunne verificere, at billetten var ægte. Desværre var der dårlige nyheder.

Undgå svindel

Hos Roskilde Festival har de et par råd til, hvordan man undgår at blive snydt ligesom Olivia Fløe Christensen.

»Vi anbefaler folk at bruge vores venteliste via Ticketmaster. Skriver man sig op, er der ikke garanti for billet, men der er til gengæld garanti for, at man ikke snydt, og at man får billetten til den rigtige pris,« siger Mads Mikkelsen, der er kommunikations- og marketingchef hos Roskilde Festival, og tilføjer:

»Bestemmer man sig for at købe en billet af en privatperson, bør man kun købe af en, man har en direkte relation til, så man undgår at blive snydt.«

Det råd ville Olivia Fløe Christensen ønske, hun havde fulgt.

»Det er skide ærgerligt. Jeg er studerende og har ikke mange penge på bankbogen, men havde lige givet mig selv lov til at bruge penge på en billet, og så sker det her.«

Hun har kontaktet DBA, som har lukket annoncen ned og meldt sagen til politiet.