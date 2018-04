Kåde køer sprang søndag ud i den friske luft på økodagen, hvor økologiske landbrug viser deres kvæg frem.

København. Efter en vinter i staldene fik køerne i det økologiske landbrug lov at springe ud på frisk græs på den såkaldte økodag.

- Det er en meget sjov oplevelse, for dyrene er meget kåde og danser og hopper rundt og springer rundt, siger Per Kølster, som er formand for Økologisk Landbrug.

Økodagen er de økologiske landmænds forsøg på at fortælle om deres hverv, forklarer han.

- Hvor er det egentlig mælken kommer fra? Og så er det også den økologiske historie, hvor vi fortæller, at dyr hører til udendørs og på græs, siger han.

- Den enkelte gård, der er en familie og en privat virksomhed, åbner dørene og fortæller om, hvad det vil sige at holde malkekvæg. Hvordan de trives. Hvordan det ser ud. Og hvordan de lugter.

Dagen igennem har besøgende på økologiske landbrug set køer sprinte ud på græs.

- Det var i hvert fald flot der, hvor jeg var. Det var meget smukt. En af de gode ting var, at det var meget stille. Det giver en anden stemning, og lys, lyde og lugte er mere skarpe, siger Per Kølster.

