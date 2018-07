På forskellig vis forsøger festivaler at modvirke teltbrande, støvskyer og dehydrering blandt gæster.

København. Brandsikre kogeøer, en hotline til beredskabet og flere paller med vandflasker.

Det er blot nogle af de forholdsregler, festivaler landet over har truffet for at undgå brande og dehydrerede gæster.

Med stort set tørre og varme vejrudsigter så langt øjet rækker, er festivalerne gået i tørkeberedskab. Det meddeler flere af dem i en mindre rundspørge.

Langeland Festival, der løber frem til lørdag, lægger mark til en fest for mellem 20.000 og 25.000 mennesker.

- Vi har forberedt os og er i tæt kontakt med beredskabet hele tiden. Det er aftalt, at vi bare kan ringe og hellere en gang for meget end en gang for lidt, fortæller medieansvarlig Nicklas Lundorf.

- Det er klart, at der er en forøget risiko for brande. Det er meget varmt, og vi ligger på nogle marker.

Derfor forsøger man blandt andet at indskrænke kørsel på pladsen for at undgå, at støv bliver blæst op. Der bliver også delt øjendråber ud til frivillige.

Mandag gik tørken ud over Open Air Varde, der måtte aflyse et planlagt 40-års jubilæumsfyrværkeri i den kommende weekend.

- Vi kan ikke have, at der kommer til at stå i avisen, at det er os, der har brændt skoven af, siger formand for festivalen Torben Lehmann om aflysningen.

Festivalen ligger tæt på en skov med en ifølge formanden "meget tør bund".

Derfor vil det også blive indskærpet, at gæster skal bruge de mange ekstra spande med sand og vand til at skodde i.

Derudover vil der blive delt mere vand ud og være ekstra opmærksomhed på folk, der ser ud til at tørste. Det meddeler flere af festivalerne.

Når festivalers sikkerhed skal godkendes, sker det i samarbejde med det lokale beredskab.

Men fyrværkeriløse festivaler og masser af forholdsregler er en lille pris at betale for festivalsol.

Det mener formand for Open Air Varde Torben Lehmann.

- Det er jo en minimal ting, når man tænker på, hvor fedt det er at have godt vejr. Så skal man være godt dum, hvis man piber over, at der intet fyrværkeri kommer, siger han.

/ritzau/