Hvis eleverne skal have det maksimale ud af deres undervisning, skal lærerne tro på sig selv og inddrages.

København. Elevernes resultater afhænger i høj grad af, om læreren stoler på sine evner og har haft indflydelse på sine arbejdsvilkår.

Det er i grove træk konklusionen i en ny OECD-rapport om kvalitet i klasseværelset ifølge forskningschef Andreas Rasch-Christensen fra VIA University College.

- Faglig selvtillid er et nøglebegreb. Det lyder abstrakt, men det vedrører, at lærerne har tiltro til, at de kan løse de opgaver, de står overfor, siger han.

- Står de eksempelvis med elever med sociale udfordringer, som de ikke kan løse, så betyder det meget for kvaliteten i undervisningen.

- Føler lærerne omvendt, at de er rustet til at undervise i det, som de underviser i, har det også en stor betydning for kvaliteten i undervisningen.

Selv om det kan lyde åbenlyst, er fokus på lærernes muligheder for succes ifølge Andreas Rasch-Christensen først de seneste år ved at komme op på siden af fokus på elevernes muligheder for succes.

Ifølge forskningschefen er der forskellige erfaringer med forskellige forsøg på at gavne lærernes tro på sig selv.

- Der er ting, der ikke har den helt store effekt. Det har ikke en stor effekt at tale om højere løn, siger Andreas Rasch-Christensen

- Lederens anerkendelse af læreren betyder meget. Tager man forældrene, har det enormt stor betydning, at man udviser tillid til, at lærerne kan håndtere det arbejde, de gør med ens børn.

Danmarks Lærerforening læser OECD-rapporten som en opfordring til at give lærerne anerkendelse.

Det kan gøres på to måder, siger formand Anders Bondo Christensen.

- At man skaber nogle ordentlige rammer om lærernes arbejde. Det er helt aktuelt i forhold til de overenskomstforhandlinger, vi står i lige nu, siger han.

- Den anden forudsætning er, at man giver lærerne autonomi. At man ikke tror, at man skal styre dem, siger han.

Lærernes indflydelse bliver også fremhævet af Andreas Rasch-Christensen. Han peger på et redskab som elevplaner, hvis effektivitet ifølge hans forskning voksede, da lærernes blev inddraget i udformningen.

/ritzau/