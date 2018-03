Vejret giver problemer for trafikanterne tirsdag morgen. En lastbil væltede natten til tirsdag morgen på Frederikssundsmotorvejen på den københavnske vestegn, og tirsdag morgen er der også sket et uheld på Helsingørmortovejen.

Et uheld på Helsingørmotorvejen giver problemer for myldretidstrafikken mod København tirsdag morgen.

Omkring klokken halv syv skete der et uheld på Helsingørmotorvejen i retning mod København. Uheldet er sket lidt før afkørsel 10 ved Hørsholm. Her var der kun et spor farbart, men kort før klokken syv er alle spor igen farbare.

Det skriver Vejdirektoratet på Twitter.

Så køres der i alle spor nu ind mod København. Kør forsigtigt og hold afstand https://t.co/rKnwBWnfZV — Vejdirektoratet (@vejdirektoratet) March 20, 2018

Det var sandsynligvis også det glatte føre, der var skyld i, at en chauffør tidligt tirsdag morgen mistede herredømmet over sin lastbil og væltede.

Uheldet skete omkring klokken to om natten i sneglen fra E47 Frederikssundsmotorvejen til tilkørslen til Motorring 4 i sydgående retning mod Målev Byvej Ballerup mod Ishøj. Og vejen var en overgang spærret, men den er nu åbnet igen.

Det oplyser Vestegnens Politi til BT.

»Heldigvis for trafikken skete det i sydgående retning og ikke i nordgående, som jo er den vej de fleste skal, når de skal på arbejde,« lyder det fra vagtchef Lars Jørgensen fra Vestegnens Politi.

En lastbil er væltet i sneglen på tilkørslen til M4 fra Frederikssundsmtv i sydgående retning #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) March 20, 2018

Begge vognbaner er spærret, idet lastbilen forsøges bjærget - find alternative veje #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) March 20, 2018

Flere steder på Sjælland meldes der om meget glatte veje tirsdag morgen, og politiet advarer da også bilisterne til at køre forsigtigt. Vejdirektoratet melder også om glatte veje på Djursland og på Thy samt på dele af Lolland og Falster.

»Det er piv-glat. Der er faldet en del sne, og det tror jeg, er kommet bag på de fleste. Vi har saltvogne ude på alle vores indfaldsveje,« fortæller vagtchefen fra Vestegnens Politi.

Godmorgen, der er meget glatte veje i hele Politikredsen - kør hjemmefra i god tid #politidk — Vestegnens Politi (@VestegnsPoliti) March 20, 2018

Skiltevogne på uheldsstedet sørger for at lede bilisterne væk fra stedet, og politiet opfordrer bilisterne til at finde alternative ruter.