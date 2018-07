Godnatsange er godt for børns sundhed. Det viser nyt studie.

Godnatsange skaber relationer, tryghed og beroliger, og for tidligt fødte spædbørn får et bedre næringsoptag og en mere rolig hjerterytme.

»Vuggevisen er det ultimative vidnesbyrd på din kærlighed. Man synger simpelthen sin omsorg ud,« siger Lisa Bonnár, der har en doktorgrad i vuggeviser ved Universitet i Agder i Norge, der har foretaget en større undersøgelse om vuggeviser.

Det skriver Politiken.

Undersøgelsen viste også, at det er ligegyldigt, om man synger 'Elefantens vuggevise' eller Rihanna - og hvor kønt det lyder. Bare man synger kan man skabe et bedre forhold til sit barn. Det er især en god idé at synge for sit barn, hvis man ønsker det skal interessere sig for kunst, musik og poesi.

Ifølge statistikken vil børn, der selv er blevet sunget for, selv synge for deres børn en dag. Sang og musik i hjemmet går nemlig i arv.

Traditionen for at spille og synge for sine børn er dog nedadgående. Det er i højere grad ressourcestærke familier, der benytter sig af godnatsange.