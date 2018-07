De fleste er nok begyndt at tælle ned til, at solbriller, stråhat og strandhåndklædet med den forvaskede delfin på kan smides i kufferten, og sommerferien for alvor begynder.

Skal der sikres nye fritidskvadratmeter til ferien - og vil du samtidig gerne være sikker på, at du ikke skal køre i karavane med din dagligdags nabofrænder - er der nogle områder, der er gode at undgå.

Tal fra de seneste tre års sommerhushandler viser nemlig, at vi er tilbøjelige til at vælge de samme sommerhus-adresser som vores bysbørn, oplyser Boliga.dk.

Bornholm, Langeland, Odsherred og Halsnæs fører an. Her har over 80 procent, af dem, der har købt sommerhus i løbet af seneste tre år, nemlig gjort det i den samme kommune, som de normalt er bosat i.

Det samme har sommerhuskøberne i en lang stribe andre områder gjort, mens der i kommuner som Morsø og Billund er flest købere, der har søgt lidt længere væk - og altså udenfor kommunegrænserne.

Af dem, der til dagligt bor i henholdsvis Morsø og Billund, og som har købt sommerhus siden sommeren 2015, har flest nemlig købt i henholdsvis Thisted og Ringkøbing-Skjern Kommune.

- Afstanden til vand, natur og skov betyder særligt meget, når danskerne vælger sommerhus. Men samtidig vil vi gerne have et sommerhus tæt på helårsboligen, siger Signe Roed-Frederiksen, der er cheføkonom i Arbejdernes Landsbank, til Boliga.

- Ser vi på top fem ud af de ti største sommerhuskommuner, ligger Gribskov, Frederikssund og Halsnæs i toppen på Sjælland. Og for alle tre kommuner gælder det, at de ligger tæt på hovedstaden med en køretid på omtrent en time fra København centrum. Det gør disse områder til en oplagt mulighed for byboere, der gerne vil have lys og luft i sommermånederne, siger Signe Roed-Frederiksen.

Storbyernes favoritter

I Aarhus er 36 procent af de senere års sommerhuskøbere enige om, hvor ferierne i fremtiden skal holdes. Godt hver tredje nye sommerhusejer i kommunen har nemlig købt sommerhuset i nabokommunen Syddjurs, der blandt andet tæller byer som Ebeltoft og Knebel.

Odenseanerne derimod trækker helst nord- og en lille smule vestpå, når de drager i sommerhus. 29 procent af sommerhuskøberne, der til dagligt er bosat i Odense, har nemlig købt deres fritidskvadratmeter i Nordfyns Kommune, der ligger ud til Lillebælt og Kattegat.

I Odsherred Kommune bliver det derimod svært helt at undgå københavnerne i sin sommerferie. 26 procent af dem, der til dagligt er bosat i hovedstadskommunen, og som har købt sommerhus siden sommeren 2015, har nemlig investeret i den nordvestsjællandske kommune, der tæller byer som Rørvig, Nykøbing Sjælland og Sjællands Odde.

