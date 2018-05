Københavnerne røg i den grad op i det røde felt og hen til tastaturet, da det tirsdag kom frem, at Enhedslistens teknik- og miljøborgmester pønser på at 100-doble prisen for at have en parkeringsplads i Hovedstaden. At dømme efter debatten på de sociale medier er folk mildest talt rasende over borgmesterens forslag. Hun mener dog ikke, at 10.000 kroner om året for en parkeringsplads er en høj pris.

'Hun har tabt sutten.' 'Kommunist.' 'Tåbeligt forslag.' 'Idiot.' 'Hun er vanvittig.'

Der blev ikke sparet på tillægsordene, da læsere kommenterede forslaget fra Ninna Hedeager Olsen om at hæve prisen for en beboerlicens i Københavns Kommune til 10.000 kroner. Og så skal det tilføjes, at vi har fravalgt de mest farverige formuleringer.

Sikkert er det i hvert fald, at forslaget IKKE faldt i god jord hos en hel del borgere, og mange brugte sprogets mindst charmerende gloser, da de kommenterede det på BTs facebookprofil tirsdag.

'Enhedslistens korstog mod bilisterne forsætter. Fat det nu bare - det er ikke alle som gider eller kan tage det offentlige, eller cykle! Bilerne IND, og cykeltosserne UD!' skriver Peter Dalsgaard for eksempel.

I forbindelse med den årlige redegørelse fra sin forvaltning har Enhedslistens borgmester for teknik- og miljø i København foreslået, at det skal være væsentlig dyrere for københavnerne at parkere deres bil ved deres bolig. Og det er ikke småpenge, hovedstadens beboere kan se frem til at skulle have op af lommen.

I dag betaler 40 pct. af københavnerne kun 100 kroner om året for en beboerlicens. Det beløb foreslår borgmesteren hævet til 10.000 kroner om året.

Og især beløbets størrelse får flere til at pege på, at forslaget - hvis det bliver til virkelighed - vil ramme de dårligst stillede, som så måske ikke har råd til en bil.

'Skal folk med små penge ikke have lov til også at kunne have råd til bil og parkere. Man jager jo folk ud af byen, hvis de ikke har penge,' lyder det fra Jette Hornbech Hansen.

Borgmesteren selv tager modstanden mod forslaget med ophøjet ro. I et skriftligt svar til BT understreger hun, at det ikke drejer sig om at jage folk ud af byen, men om at skabe bedre plads og et renere miljø. Hun mener, at det er en misforståelse, at 'det nærmest skal være gratis' at parkere i København og mener ikke, 'at 10.000 kroner om året er en høj pris.'

»Byen sander til i biler, hvis vi ikke gør noget. Når skiftende regeringer ikke har modet til at etablere en betalingsring, som andre europæiske storbyer ellers med succes gør brug af, og roadpricing heller ikke bliver bragt på banen, er vi nødt til selv at handle. Det er vanetænkning, at parkering ikke skal koste noget særligt i en storby, og den skal vi gøre op med, og det gælder for alle,« siger hun og understreger, at hun går ind for at indrette byen, så det 'ikke er optimalt at køre i bil.' Det kommer ikke bag på hende, at forslaget møder modstand:

»Parkeringsdebatten i København er altid en varm kartoffel, men det skal ikke holde mig fra at forsøge at løse de problemer, byen lider under. Vi kan ikke bare lade stå til, selvom det måske er mest belejligt at se den anden vej i stedet for at tage upopulære beslutninger.«

Noget tyder dog på, at forslaget får en svær gang på jord. Allerede tirsdag var både de konservative og socialdemokraterne på Københavns Rådhus ude og sige, at de ikke støtter forslaget.

»Det er et af de mest asociale forslag, jeg har hørt længe. Det vil fremover blive svært for lavindtægtsgrupper i København at få råd til en bil. Det gør det svært at have skiftende arbejdstider og eksempelvis arbejde som sygeplejerske eller politibetjent i en omegnskommune,« sagde de konservatives gruppeformand på Rådhuset, Jakob Næsager til BT tirsdag.

Han tror ikke, de rigeste københavnere vil sælge bilen.

»De vil bare få bedre plads til at parkere. Jeg mener ikke, det skal være dyrere at parkere - og jeg synes sådan set allerede, københavnerne via skatten betaler for at parkere på gaden,« sagde han.

Og SF, som nok var de mest positive og gerne vil være med til at hæve taksten, mener også, at det er 'et vildt forslag.'

Ninna Hedeager Olsen er dog fortrøstningsfuld i forhold til at komme gennem med forslaget og håber, at de øvrige partier på Rådhuset vil ombestemme sig, når forslaget bliver diskuteret i teknik- og miljøudvalget i næste uge.