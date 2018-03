I videoen herover kan du se historien om Jensens Bøfhus.

Et nyt menukort på Jensens Bøfhus blev et flop. Både faste kunder og nye gæster blev væk, og derfor vender en række klassiske retter nu tilbage på kædens menukort.

Hvad vil du helst ha'? Rejecocktail eller salat med gedeost?

Ja, spørger man stamkunderne på Jensens Bøfhus, er de ikke i tvivl.

Desværre for den før så mægtige restaurantkæde glemte folkene bag Jensens bare at stille deres faste publikum netop dét spørgsmål, da de sidste sommer skiftede menukortet ud.

I forsøget på at tiltrække nye kunder til de kriseramte restauranter, sløjfede kæden i juni sidste år en række traditionelle retter og skiftede dem ud med mad med et lidt mere moderne touch:

Rejecocktailen og de råstegte kartoftler røg ud til fordel for salat med gedeost, lufttørret skinke og en vegetarret. Håbet var, at de nye lidt mere moderne retter ville tiltrække en anden type kunder til familierestauranterne.

Men de nye gæster blev væk, og det samme gjorde de familier, som før trofast havde besøgt restauranterne netop, fordi de godt kunne lide maden på Jensens Bøfhus.

»Det gik overhovedet ikke. Vi fik ikke nogen nye gæster ind, og de gamle gæster blev væk,« indrømmer regionschef i Jensens Bøfhus, Morten Steenberg, til Fyens Stiftstidende og forklarer, at kædens faste kunder forbinder bøf-kæden med en bestemt type mad.

Samtidig måtte ledelsen erkende, at det nye segment, som de forsøgte at lefle for med det nye menukort, 'aldrig vil sætte deres ben hos os uanset, hvad vi serverer.'

Fejlen har fået Jensens Bøfhus til at lave en stor undersøgelse blandt kunderne for at finde ud af, hvad det er for noget mad, de rent faktisk godt kan lide. Og her blev rejecocktailen den store vinder. Den udgjorde nemlig næsten halvdelen af alle solgte forretter.

Foto: Kristian Djurhuus Foto: Kristian Djurhuus

De nye retter var et forsøg på at redde kædens skrantende økonomi. Årsregnskabet for 2016 var mildest talt ikke noget at juble over. 31 millioner kroner før skat lød underskuddet på, og den kendte bøf-restaurant har tabt 117 millioner kroner de seneste tre år. Derudover har Jensens Bøfhus gæld til SEB Bank på 160 millioner kroner, og i det seneste regnskab var egenkapitalen på blot en million kroner.

Men de nye retter blev altså ikke svaret på vejen ud af krisen.

Jensens Bøfhus kæmper blandt andet om kunderne i hård konkurrence med restauranter som Flammen, Bones, Vivaldi og Dalle Valle. Samtidig har det også skadet kæden, at man for nogle år siden lagde sag an mod en restauratør fra Sæby, som åbnede et spisested under navnet Jensens Fiskerestaurant.

Et andet middel mod de røde tal er lukning af restauranter. I slutningen af 2017 og i begyndelsen af 2018 har et stort antal Jensens Bøfhuse drejet nøglen om.

For et år siden eksisterede 42 spisesteder med Jensens Bøfhus' logo. Senere i år kommer tallet ned på 29, skriver Fyens Stifttidende.

Jensens Bøfhus har allerede antydet, at regnskabet for 2017 også kommer ud med et stort underskud, men det er endnu ikke offentliggjort, hvor stort det bliver.