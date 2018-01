Selskabet Villemoes Holding ApS, der blandt andet ejer investeringsejendomme, har offentliggjort et yderst positivt regnskab, der betyder, at familien Villemoes' nu er god for en halv milliard kroner.

Det skriver Jydske Vestkysten.

Overskuddet for Villemoes Holding ApS for regnskabsåret 2016/2017 lyder således på 45 millioner kroner mod et overskud på 41,7 millioner kroner sidste år. I alt er egenkapitalen i selskabet på 527 millioner kroner, og familien Villmoes, bestående af Peter Villemoes og hans sønner Frederik og Christian, ejer investeringsejendomme for godt 850 millioner kroner.

Villemoes Holding har base i Esbjerg, og selskabet ejer ifølge dets hjemmeside ca. 100 ejendomme beliggende i Esbjerg, Varde, Ribe og København. Det primære fokus ligger på erhvervsejendomme.

Af regnskabet, som BT har set, fremgår det, at selskabets hovedaktivitet har været investeringer i fast ejendom samt udlejning og drift af faste ejendomme. Det positive resultat kaldes i regnskabet 'tilfredsstillende,' og giver også grund til optimisme fremadrettet.

Det fremgår således af regnskabet, at Villemoes Holding forventer, at 'resultat af den primære drift forventes at være på samme niveau i 2017/18.'

Ifølge Jydske Vestkysten ejer familien Villemoes blandt andet bygningen, der huser Hotel Scandic i Strandbygade i Esbjerg, men de gør det også i særlige bolig-ejendomme med flere eksklusive lejligheder samt huse, ligesom man udlejer faciliteter til offshoreindustrien bl.a. til det verdensomspændende olieserviceselskab Welltec.