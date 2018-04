For en mand i halvtredserne blev den forgangne weekend noget bedre end de fleste andre.

Her var han den heldige vinder af en million skattefri kroner på Lottos millionærgaranti.

Og som så mange andre formentlig også vil gøre, så blev den glædelige nyhed fejret med spontan dans i stuen, fortæller vinderen til Danske Spil.

'Jeg fattede ingenting, for jeg gik ind og tjekkede, og jeg havde jo ikke tallene. Så vi gik ned i Meny og fik kuponen kørt igennem dernede. Der sagde de også, at jeg havde en gevinst på over de 9.999 kroner. Så måtte jeg altså ringe til Danske Spil og finde ud af, hvad der var los. Der fortalte ham, jeg talte med, at det var fordi, jeg havde vundet på lodtrækning – altså den der Millionærgaranti. Det var helt vildt. Vi hoppede og dansede rundt i stuen som et par skøre gedebukke.'

Manden, der bor i København, var nemlig ikke alene om gevinsten. Ham og broren har altid haft en aftale om, at hvis den ene vandt i Lotto, så skulle den anden have 10 procent af gevinsten.

'Det var en fed oplevelse at dele med sin lillebror. Han har været meget igennem på det seneste, blandt andet en fejloperation , som har påført ham mange lidelser – både fysisk, psykisk og økonomisk. Så de penge falder virkelig på et tørt sted, fortæller den glade vinder - og fortsætter:'

'Det er sjovt at tænke på, at jeg ved juletid sagde til ham, at nu måtte der da snart falde en appelsin ned i hans turban. Og han svarede, at det da skulle være et græskar, hvis det skulle batte noget. Og nu ser tingene, da lidt lysere ud, lyder det.'

Og for den heldige vinder falder de mange penge også et tørt sted. Han har allerede nu sagt sit job op, fordi han har en drøm om at blive selvstændig.

Samtidig har hans børn, der alle er tyverne også fået lidt af den store gevinst.

'Jeg kaldte dem ind til familieråd, og min datter troede, at hun havde gjort et eller andet galt. Så det var sjovt at tage lidt gas på dem. Men de blev selvfølgelig også mega glade. Især for pengene,' siger vinderen til Danske Spil og tilføjer:

'Og så var min drøm jo at invitere dem med på en tur gennem USA i en måneds tid – du ved, hele familien i en autocamper. Men det gider de sgu ikke. Haha. De skal på ferie med deres venner og alt muligt. Jeg er heldig, hvis jeg får dem med en uge sydpå til sommer.'