Kommer du fra en andels- eller ejerforening med en næsten rigid husorden for, hvornår der må spilles musik, tømmes skrald og bruges husholdningsapparater?

Så er et af de helt store plusser ved huskøbet sikkert, at du nu selv kan bestemme, hvor højt der skal spilles Rammstein, og hvornår tørretumbleren skal køre på 1600 omdrejninger.

Men selvom det er dit navn, der står nederst på skødet, er der også et par regler at huske på for hus- og haveejerne .

Ifølge haverådgiver Louise Møller fra Haveselskabet er der nemlig to ting, man som haveejer har pligt til at vedligeholde - og som måske også er værd at have med, hvis man er ved at købe huset på den helt store hjørnegrund.

- Hvis man har en grund med fortov, skal man rydde sne, salte eller gruse, da man ellers kan få skylden og skal betale erstatning, hvis en person kommer til skade, fordi man har forsømt denne pligt. Har man en stor hjørnegrund, betyder det naturligvis, at det er en del, man skal rydde, mens der for enden af en blind vej er knap så meget, siger Louise Møller til Boliga.

- Den anden ting, man har pligt til at vedligeholde, er fælleshegn. Det vil sige hækken ind til naboen men også ud til vejen, så folk kan komme forbi på fortovet. Så dem med den store hjørnegrund lidt mere arbejde. Reglen gælder også, hvis man har et plankeværk eller lignende i skellet ind til naboen, siger Louise Møller fra Haveselskabet.

Hold haven

Udover de to forpligtelser til at holde vejen ryddet, så forbipasserende ikke skal forcere sne og grene fra hækken, påhviler der ikke haveejerne de store tjanser.

Og er du ikke ligefrem til timerne iført havehandsker - kan du med fordel omlægge haven, inden du beslutter dig for at lade mælkebøtterne blomstre og græs være græs.

- Det giver jo altid et godt indtryk - specielt i parcelhusområderne, hvor haverne ofte har et noget mere kultiveret udtryk, at haven er nogenlunde holdt. Og det kræver ikke nødvendigvis ret meget, hvis man laver en simpel have, siger Louise Møller.

- Roser og stauder kræver en del arbejde, mens træer og buske generelt kræver mindre. Så hvis man ikke er havemenneske, kan man med fordel designe sig en have, der gør arbejdet enkelt for en, og som både sparer en for tid og penge - specielt, hvis man får lidt hjælp helt fra start. Det behøver ikke være en masse, der skal gøres her og nu men bare en overordnet 10-15-års-plan.

Sådan vælger du den rigtige have