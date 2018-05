Der har i det seneste år været flere østarbejdere i job i Danmark, end der er indbyggere i Aalborg.

Antallet af østeuropæiske arbejdere i Danmark sætter endnu engang rekord.

Det viser tal fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som Avisen.dk har trukket.

Fra april sidste år til marts i år har i alt 136.751 østeuropæere fundet vej til de danske arbejdspladser.

Det er en stigning på 7350 personer i forhold til samme periode året før, og det vækker bekymring hos Henning Overgaard, forbundssekretær, i 3F.

- Vi ved desværre af erfaring, at social dumping trives og udvikler sig der, hvor der er meget udenlandsk arbejdskraft. Det er der, vi finder de rigtigt grimme arbejdsgivere, der spekulerer i at udnytte blandt andet østeuropæeres manglende kendskab til det danske arbejdsmarked, siger Henning Overgaard til Avisen.dk.

Tilstrømningen af østeuropæere er dog mindre sammenlignet med tidligere år.

Fra 2016 til 2017 kom der over 11.000 nye østarbejdere til Danmark, mens tallet nåede op på 13.406 arbejdere fra 2015 til 2016.

- Vi ser lige nu en udvikling, hvor der stadig kommer flere østarbejdere til Danmark, men der kommer færre end før. Det kan blandt andet forklares ved, at jobmuligheder og lønudviklingen i flere østeuropæiske er forbedret, og at det derved er blevet mere attraktivt at blive i sit hjemland, siger Jonas Feldbo-Kolding, ph.d studerende ved Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier.

Ambassadører fra Bulgarien, Rumænien og Litauen har i Ugebrevet A4 tidligere på året opfordret deres landsmænd til at rejse hjem for at søge job.

Ifølge Jonas Feldbo-Kolding kan ambassadørernes bøn have fået nogle af de østeuropæiske arbejdere i Danmark til søge mod hjemstavnen.

- Appellen kan have en effekt for de nye østarbejdere, der er kommet til Danmark i løbet af de sidste par år. Eller for dem, der i Bulgarien, Rumænien og Litauen lige nu overvejer, om de skal rykke teltpælene op og søge nordpå efter arbejde, siger Jonas Feldbo Kolding.

Flere og flere østarbejdere vælger dog at slå sig permanent ned i Danmark, og dem får ambassadørerne ifølge forskeren svært ved at nå.

- De seneste år har der været en stor stigning i antallet af østarbejdere, der vælger Danmark som fast bopæl. Mange af dem stifter familie, får børn og køber hus, og er nok markant sværere for ambassadørerne at lokke hjem igen, siger Jonas Feldbo Kolding.

Hos Dansk Erhverv frygter man, at de danske virksomheder kan risikere at stå uden den nødvendige arbejdskraft, hvis strømmen af østeuropære, der søger mod Danmark, tørrer helt ud.

- Mange virksomheder er allerede nu pressede i forhold til at finde nok mandskab. Vi frygter, at det pres bliver endnu større i fremtiden, hvis tilstrømningen af arbejdskraft fra eksempelvis Østeuropa dør ud, siger Peter Halkjær, arbejdsmarkedspolitisk chefkonsulent i Dansk Erhverv.

3F mener dog, at der bør gøres mere for at sikre, at de udenlandske arbejdere, der er i landet arbejder efter danske løn- og arbejdsvilkår.

- Vi ser gang på gang, at politiet, Skat og Arbejdstilsynets indsats mod social dumping bliver skåret ned. Og det skriger jo til himlen, når den seneste opgørelse viser, at myndighedsarbejdet indtil videre har opdaget skatte- og momssvindel for over en halv milliard kroner. Så det kan kun gå for langsomt med at få indsatsen gjort permanent, siger Henning Overgaard til Avisen.dk.