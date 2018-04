Den ulv, som for to uger siden blev skudt ved Ulfborg, blev skudt ned på en mark, der tilhører en folketingskandidat for Liberal Alliance, der har været med til at formulere partiets ulvepolitik.

Danmarks Radio kunne søndag aften vise levende billeder af nedskydningen af ulven, som foregik på Steffen Troldtofts ejendom ved Ulfborg. Udover selve nedskydningen, så kunne DR også vise optagelser af Steffen Troldtoft, der i sin traktor jagter ulven rundt på sin mark, hvilket ulven tilsyneladende tager relativt afslappet.

Ikke længe efter dukker et nært familiemedlem til Steffen Troldtoft op - den 66-årige formodede gerningsmand, der er sigtet i sagen - som skyder ulven ud gennem vinduet af sin bil.

BT har forsøgt at kontakte den 66-årige gerningsmand, men uden held. BT fik dog søndag aften kontakt med Steffen Troldtoft, som ikke var videre meddelsom.

»Jeg har ingen kommentarer overhovedet,« sagde han i aftes, da BT ringede.

Steffen Troldtoft har tidligere været ude med klare holdninger til de ulve, som huserer på hans hjemegn. Overfor Landbrugsavisen har han forklaret, at han mener at ulvene ødelægger værdien af hans ejendom.

»Jeg risikerer at min ejendom falder i værdi, fordi folk ikke vil flytte til et sted med ulv i baghaven,« sagde Steffen Troldtoft til Landbrugsavisen i marts måned.

»Hvis folk ikke vil flytte til området, vil det i sidste ende også kunne få betydning for lokal-, arbejds- og forretningslivet i området på langt sigt,« sagde han.

Steffen Troldtoft har sammen med Liberal Alliances fødevare- og miljøordfører Carsten Bach formuleret partiets ulvepolitik, som går ud på, at det skal være lovligt at regulere ulven, såfremt de giver problemer.

»Ulven er fredet i Danmark, men når den opholder sig tæt på mennesker og dyrehold, er den grundlæggende at regne for et problemdyr og skal bekæmpes som sådan. Liberal Alliance foreslår derfor, at det skal være tilladt at skyde ulve,« skrev de to politikere i en pressemeddelelse om Liberal Alliances ulvepolitik tilbage i juni 2017.

De to politikere nævner tre betingelser, som bud på, hvornår man skal kunne skyde ulvene. Hvis de befinder sig inden for 50 meter af husdyrfenner/hegn med dyr, indenfor 200 meter af bygninger eller indenfor 300 meter af beboelse.

Politikommissær Poul Østergaard, der er leder af særlovs- og afgørelsescenter ved Midt- og Vestjyllands Politi, siger til DR, at det kan være lovligt at skyde en ulv, såfremt der er tale om nødværge. Det mener han dog ikke der er tale om i det aktuelle tilfælde.

»Umiddelbart kan det synes vanskeligt at tro, at ulven er særligt truende, når gerningsmanden sidder i en bil og skyder. Så kunne han have valgt at køre derfra i stedet,« siger Poul Østergaard til DR.