Den 41-årige tv-vært Felix Smith skal udfylde et par store stiletter, når han overtager Go' Aften Danmark-værtsrollen fra aftenshow-legenden Michéle Bellaiche.

Det bliver uhyre svært, mener han.

»Det er aldrig sjovt at komme efter en, der har været der i 11 år. Prøv lige at forestille dig det. Det er med ærefrygt og respekt, men jeg kan jo ikke blive en ny 'Michéle Bellaiche'. Jeg må bare krydse fingre og håbe på, det går godt,« siger Felix Smith til BT.

Felix Smith blev ringet op af sin chef for en uge siden, efter Michéle Bellaiche havde annonceret sit stop. Her fik han at vide, at Go' Aften Danmark skulle være hans nye job.

Den 41-årige blonde radio- og tv-vært har i lang tid lavet underholdningsprogrammer og været vært på livsstilsprogrammer. Derfor bliver det en stor udfordring at skulle lave 'rigtigt voksen-arbejde', som han selv kalder det.

»Nu skal jeg tage mig sammen. Det er noget tid siden, jeg har lavet interviews. Det bliver rart at skulle lave noget, der er mere 'hands on' og lidt mere aktuelt,« siger Felix Smith.

Han er allerede nu begyndt at forberede sig på at skulle lave svære følelsesmæssige interviews på direkte tv.

»Jeg kan godt være en tudeprins, når det kommer til de historier, der gør rigtig ondt. Det bliver svært, og jeg har tænkt meget over det. Der er nogle gange, hvor man ville ønske, at det skulle leveres på skrift. Men det er en ny og spændende disciplin for mig, og jeg kan godt lide de historier,« siger Felix Smith.

Felix Smith kommer i programmet til at danne makkerpar med den 58-årige bundrutinerede Jes Dorph Petersen.

»Det bliver nok lidt mere mandehørm, og ikke så meget om nye cremer,« siger Felix Smith og peger på, at han får svært ved at følge med Jes Dorph Petersens flotte tøjstil.

Felix Smith er netop nu i gang med tv-programmet 'Danmark har Talent', hvor han er vært. Dermed bliver det travlt for den 41-årige tv-vært, der udover livet som tv-journalist, også skal finde tid til sin kæreste og to børn derhjemme.

»Vi har talt om, at jeg skal det her. Og 'Danmark har talent' slutter om et par måneder. Min familie er vant til, at 'fars' arbejde ligger om aftenen,« siger Felix Smith, der nok ikke slipper for at skulle gøre op for den ekstra arbejdstid.

»Det kan da godt være, jeg bliver nødt til at præsentere en vild sommerferie,« siger Felix Smith, som tiltræder jobbet som vært på Go' Aften Danmark den 1. februar.