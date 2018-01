Kører du rigtigt i trafikken? Ovenfor er de fire typiske fejl, bilister begår.

Regeringen og DF er enige om at skærpe straffen for at tale i håndholdt telefon eller sende sms’er, mens man kører bil.

Det vil i fremtiden få skrappere konsekvenser, hvis du bliver taget af politiet for at tale i håndholdt mobiltelefon, sende sms’er eller bruge din telefon, ipad eller andet elektronisk udstyr, mens du kører i bil.

Regeringen og Dansk Folkeparti er blevet enige om at skærpe både regler og straf for at bruge mobiltelefon eller andet udstyr under kørslen:

Fremover skal det koste et klip i kørekortet og en bøde på 1.500 kroner. I dag er straffen for at bruge håndholdt mobiltelefon i bilen blot en bøde på 1.500 kroner.

- Det er en stor og effektiv strafskærpelse. Det er min klare fornemmelse, at folk har en større respekt for det der klip i kørekortet. For de ved, at hvis man får tre klip, så risikerer man altså at miste sit kørekort, siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) til DR Nyheder.

Hvis man får tre klip i kørekortet indenfor tre år, får man frakendt kørekortet betinget og skal op til en ny teori- og køreprøve. Det vil med de nye regler stadig være tilladt at tale i håndfri mobiltelefon under kørslen.

Transportministeren forventer, at bilister vil tage det mere alvorligt, hvis de risikerer et klip i kørekortet, end hvis de – som reglerne er i dag – kun risikerer at få en bøde på 1.500 kroner.

Han mener dog, at det vil være for voldsomt, hvis straffen bliver skærpet endnu mere, så bilister helt mister kørekortet første gang, de bliver taget med en mobil i den ene hånd og rattet i den anden.

- Det, tror jeg, vil være for hårdt. Og jeg tror, at det her er nok til at gøre folk mere opmærksomme på, at de skal lade være med det her. Jeg tror, at folk har stor respekt for det klip i kørekortet, siger transportministeren.

Dansk Folkeparti støtter regeringens forslag om at skærpe straffen for at køre bil og samtidig bruge håndholdt mobiltelefon eller andet teleudstyr, så det fremover også skal koste et klip i kørekortet.

Dermed er der på forhånd sikret flertal for lovforslaget, som transportministeren fremsætter til efteråret.

- Selvfølgelig er det en markant skærpelse, og vi håber også, at det vil have en præventiv virkning, så man begynder at koncentrere sig mere om at køre bil, siger transportordfører Kim Christiansen (DF) til DR Nyheder.

Hos Socialdemokratiet er man helt enig med regeringen og Dansk Folkeparti i behovet for at øge straffen for at tale i håndholdt telefon eller på anden måde anvende teleudstyr, mens man kører i bil.

Transportordfører Rasmus Prehn (S) vil dog ikke lægge sig endegyldigt fast på, at det foruden bøden på 1.500 kroner skal koste et klip i kørekortet.

Et alternativ kunne være at hæve bødestraffen, siger S-ordføreren.

- Det kunne være en rimelig måde at gribe det an på. Men et klip i kortet er absolut ikke udelukket. Det kan vi sagtens se for os, siger Rasmus Prehn til DR Nyheder.

