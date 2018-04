Det kan godt være, at morfar stiller sig op og holder en tale om sit kære barnebarn under konfirmationsfesten, men hvorfor ikke pifte arrangementet op med et besøg af en kendt YouTube-stjerne?

Der er blevet skruet op for budget og ambitioner til de mange konfirmationsfester, som i den kommende tid afholdes landet over.

Og Fie Laursen, der er kendt som blogger, sanger og reality-deltager, kan få travlt med at tage fra den ene fest til den anden, når de nyudklækkede konfirmander snart skal fejres.



Vi har fået mellem 50 og 80 henvendelser, og der tikker 3-5 ind om dagen Nima Badrbeigi, manager for blogger Fie Lauersen

I hvert fald oplyser hendes manager fra booking-bureauet Digital Danmark, Nima Badrbeigi, at det vælter ind med forespørgsler. Det drejer sig om alt lige fra, om hun kan komme og spille et par af sine sange, til om hun kan tage med konfirmanden ud at shoppe tøj til blå mandag.

»Vi har fået mellem 50 og 80 henvendelser, og der tikker 3-5 ind om dagen, fra både unge selv og fra deres forældre, der gerne vil overraske konfirmanderne,« siger Nima Badrbeigi.

Indtil videre har de dog kun lavet aftaler med fire forskellige familier, siger han.

»Vi har blandt andet et arrangement, hvor hun kommer ud og optræder med sine sange, og så har vi aftaler, hvor hun skal ud og overrække en gave eller lave 'meet and greet',« fortæller manageren.

Hvis der ikke er det store budget, er det også muligt at få sendt en videohilsen og en signeret bog, oplyser Nima Badrbeigi.