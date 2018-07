Den amerikanske rapper Drake har uforvarende skabt en ny internetchallenge, som millioner af mennesker allerede har enten deltaget i eller omtalt på sociale medier.

Fænomenet er kendt som 'In My Feelings Challenge' eller 'Kiki-challenge', og går ud på at danse en speciel dans til Drakes nye hit 'In My Feelings'.

Det startede uskyldigt, da den amerikanske komiker Shiggy 30. juni opfandt dansen, og lagde den på Instagram.

Et opslag delt af Shoker (@theshiggyshow) den 29. Jun, 2018 kl. 6.15 PDT

Men tingene eskalerede i en fart, da NFL-stjernen Odell Beckham Jr. få dage senere løb ud af sin bil for at danse dansen, og folk efterfølgende begyndte at kopiere netop dén udgave.

Happy 4th!!! This how I’m Pullin up to the bop-bop-barbecues all day! @theshiggyshow Everybody get crazy wit it and hashtag #DoTheShiggy legggoo @theshiggyshow Et opslag delt af Odell Beckham Jr (@obj) den 4. Jul, 2018 kl. 11.44 PDT

Det har nu udviklet sig til, at unge mennesker i hele verden hopper ud af kørende biler for at danse ved siden af den i mange tilfælde førerløse bil, hvorefter de hopper ind og kører videre - hvis det da lykkes at komme ind i bilen igen.

Trenden er også nået til Danmark, hvor Rådet for Sikker Trafik advarer mod at deltage.

»Vi vil decideret fraråde det, både for egen og andres skyld. Jeg ved godt, at en bil i 1. gear kun triller med 4-7 km/t, men de fleste biler i Danmark vejer et til to ton. De stopper ikke, hvis man stiller sig foran med en strakt arm. Og de stopper heller ikke, hvis et barn skulle komme til at løbe ud foran bilen«, siger Jesper Hemmingsen, dokumentationskonsulent hos Rådet for Sikker Trafik.

En 20-årig mand løber hen foran en førerløs bil i forbindelse med den populære internet-challenge.»Vi lavede videoen, fordi det er en populær tendens, og vi tænkte, vi ville gøre noget ekstraordinært«, siger manden, der ønsker at være anonym.»Vi tænkte selvfølgelig på, at det kan være farligt, men vi gjorde det på et lukket område sent på aftenen, og vi følte, at vi havde helt styr på situationen«, siger han. Vis mere En 20-årig mand løber hen foran en førerløs bil i forbindelse med den populære internet-challenge.»Vi lavede videoen, fordi det er en populær tendens, og vi tænkte, vi ville gøre noget ekstraordinært«, siger manden, der ønsker at være anonym.»Vi tænkte selvfølgelig på, at det kan være farligt, men vi gjorde det på et lukket område sent på aftenen, og vi følte, at vi havde helt styr på situationen«, siger han.

»Man får også et problem med sit forsikringsselskab, hvis man skal til at forklare, hvordan bilen endte i en lygtepæl, mens man gik og dansede ved siden af«, siger han.

18-årige Katrine Grandal fra Stevns er en af de mange, som har lavet den risikable video - dog med sin søster som chauffør. Hun måtte bruge 10 forsøg, før videoen var god nok.

»Jeg var ved at vælte et par gange, men der skete heldigvis ikke noget. Min søster kørte bilen i 1. gear på en stille villavej, så vi mener selv, at der var en meget minimal risiko forbundet med det«, siger hun til B.T.

Rapperen Drake er blandt tidens mest populære kunstnere, og hans nye album 'Scorpion' har sat ny rekord for flest streaminger på en dag med 170 millioner. (Arkivfoto/Scanpix) Foto: MARK BLINCH Vis mere Rapperen Drake er blandt tidens mest populære kunstnere, og hans nye album 'Scorpion' har sat ny rekord for flest streaminger på en dag med 170 millioner. (Arkivfoto/Scanpix) Foto: MARK BLINCH

Ekspert: Det er kun toppen af isbjerget

Hvad er det, der får unge mennesker til at risikere liv og lemmer for likes på internettet? Det er der faktisk flere grunde til, siger Morten Saxnæs, der er digital ekspert hos reklamebureauet @Co.

»Det her er kun toppen af isbjerget. De næste mange år vil det eskalere helt vildt. Lige nu ryster vi på hovedet af folk, der hopper ud af biler. Men bare vent«, siger han.

»Jeg tror ikke, nogen kunne have forudsagt for en uge siden, at folk ville hoppe ud af biler. Men internet er så forudsigeligt, og inden for et år, kommer vi til at se noget mere vanvittigt«, forudser Morten Saxnæs.

i almost died #Kekechallenge #KIKIDOYOULOVEME pic.twitter.com/ZkEExvN9ep — Barbara Kopylova (@baabsxx) July 15, 2018

Det er kampen om opmærksomhed på internettet, der nedbryder vores grænser for, hvor langt vil vil gå for likes, siger han.

»Vi har fået en kultur, hvor man lever og ånder for egen selvpromovering, og vores sociale profiler er indbegrebet af os selv. For os skille os ud vil vi gøre de mest vanvittige ting. Det, man engang kun så i 'Jackass', vil alle gøre i jagten på likes«, siger eksperten.