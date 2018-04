Postnord advarer om, at kunder i disse dage modtager fup-beskeder på både mail og sms.

Det oplyser selskabet på sin hjemmeside og Facebook-profil.

'Der er nye varianter af fup-sms’er og fupmails i omløb. Slet beskeden og klik ikke på linket,' skriver Postnord på sin hjemmeside.

Der findes tilsyneladende mange varianter af fup-beskederne, og Postnord har ikke overblik over alle varianterne, oplyser virksomheden.

Dog er der et nummer, der tilsyneladende går igen i flere beskeder.

'Teksterne i beskederne er meget forskellige, men typisk indgår nummeret YF-2521556. Vi kender ikke til alle varianter af beskederne', skriver Postnord.

På virksomhedens hjemmeside kan man dog se eksempler på de fup-typer, der allerede er identificeret.

Postnord påpeger, at man ikke skal klikke på eventuelle links, hvis man har modtaget en version af de falske beskeder.

Har man været så uheldig at få klikket på et link, kan man risikere at blive ført til en side, hvor man bliver bedt om at betale fragt. Dette skal man naturligvis ikke gøre, oplyser Postnord.