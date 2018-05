Ulven kommer - og den er kommet for at blive.

Det mener den nystiftede forening 'Ulvetid', som torsdag aften blev stiftet midt i ulveland i Ølgryde Plantage syd for Holstebro.

Foreningen kæmper for ar give plads til ulven og for at fremme fakta og faglighed i debatten omkring ulve i Danmark, fortæller talsmand for 'Ulvetid' Thomas Niels Thomsen til TV Midtvest.

»Vi vil gerne holde seminarer med folk fra Tyskland, der har haft ulve i længere tid og dermed har mere erfaring. Så kan vi få et bedre grundlag til debatten fremover, for nu er den meget polariseret,« siger Thomas Niels Thomsen og tilføjer:

»Vi vil gerne have dem (ulvene, red.) her, fordi de hører til her. Vi skulle prøve at fokusere mere på, hvad der er for en natur, vi vil have, og hvilke værdier der ligger i det. Ulven er både en del af vores kultur, arv og identitet. Vi kan ikke udrydde alt.«

'Ulvetid' er blevet stiftet, blot to uger efter at anti-ulve foreningen 'Ulvefrit Danmark' blev stiftet. Hans Henrik Rosager er en af initiativtagerne bag foreningen 'Ulvefrit Danmark'. Han bor nær Ulfborg i Vestjylland, hvor et ulvepar sidste sommer fik hvalpe.

»Ulven er et meget stort samtaleemne. Mange mennesker er nervøse for at gå tur, selv tæt ved deres egne boliger,« sagde Hans Henrik Rosager til Ritzau i forbindelse med stiftelsen af foreningen.

Han håber, at 'Ulvefrit Danmark' kan samle flere tuisinde medlemmer på tværs at landsdelene.

Også 'Ulvetid' håber at kunne få fat i danskerne. Foreningen har netop lanceret en hjemmesiden Ulvetid.nu, hvor foreningen vil udbrede faktuel og videnskabelig baseret information om ulven.