Det er naturligt, at sådanne teknologier kommer ind på markedet, men de skal diskuteres, siger professor.

København. Det skal være slut med uforudsete bilproblemer i hverdagen for danske erhvervsdrivende.

Det er målet med en ny app fra SOS Dansk Autohjælp, der via et stik i bilen får oplysninger, så algoritmer eksempelvis kan forudse, hvornår bilens batteri dør.

- Det er naturligt, at sådanne teknologier kommer ind på markedet. Appen virker relativt uskyldig, men man kan også have en frygt for, om det her nu er en total overvågning af dig som bilist, siger professor i data science ved Danmarks Tekniske Universitet Jan Larsen.

Teknologien bag appen er efter al sandsynlighed machine learning eller data science. Det går ud på at finde mønstre og sammenhænge i data, som eksempelvis kan bruges til at forudse forskellige typer behov.

- Det er en teknologi, der er på vej ind alle steder. Det er i biler, når vi køber ting på nettet, når vi er på hospitalet, eller når Facebook serverer nyheder til os. Algoritmerne kommer ind i vores dagligdag alle steder, siger Jan Larsen.

Derfor mener han, at det er vigtigt, at de nye teknologier bliver diskuteret, så man forholder sig til, om man vil have teknologien tæt på ens hverdag.

- Det handler om at forstå rækkevidden af, hvad sådanne teknologier kan. Det er en fantastisk teknologi, der virker vanvittigt godt. Men man skal tage stilling til, hvad man ofrer.

- Når man veksler data for bedre service, så skal man være bevidst om, hvorvidt man vil indgå den handel, siger Jan Larsen.

Deling og brug af data er de seneste år blevet et emne, der bliver diskuteret oftere og heftigere. Der har især været fokus på teknologigiganterne Facebook og Google, som tjener stort på at indsamle og videregive data om brugerne.

- Der er slet ikke nogen tvivl om, at der vil komme meget mere af det her. I langt de fleste tilfælde ser jeg, at det vil være en fordel, så det kan forbedre vores liv.

- Men vi skal forholde os til det, for det kan også være meget problematisk, siger Jan Larsen.

