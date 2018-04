Har du altid drømt om selv at udskrive p-bøder eller afgifter til personer, der holder ulovligt parkeret på din boligforenings eller arbejdsplads' private parkeringsplads?

Så skal du følge godt med her. For nu er det muligt at gøre netop det. Det skriver TV 2 Østjylland.

En iværksætterduo fra Aarhus står bag virksomheden Parkeringskompagniet, der har lavet en smartphone-app, som giver kunderne mulighed for at udskrive parkeringsafgifter. Det betyder dog ikke, at du kan gå ud på gaden og gøre det ved enhver person, der holder ulovligt.

Det er kun private parkeringspladser hos ejerforeninger, boligselskaber og virksomheder, der er potentielle kunder. Det fungerer således, at kunden tager et billede af bilen, som holder ulovligt parkeret, og derefter sørger Parkeringskompagniet for resten.

Den ene halvdel af parkeringsafgiften beholder kunden, og den anden beholder Parkeringskompagniet. Således er der altså penge at tjene.

Men Kasper Daae fra virksomheden lover, at det ikke bliver det rene Vilde Vesten.

»Vi laver ikke en slags ’Pokémon GO’ med biler, hvor folk kan løbe rundt og affotografere. Som regel er det varmemesteren, pedellen, ejeren af bygningen eller andre, som står for det. Det har man fint ret til på sin private grund, så længe man overholder loven, når man holder sig til skiltene,« siger Kasper Daae til lokalmediet.

Ifølge Kasper Daae er virksomheden blevet tilknyttet 2000 parkeringspladser. Derudover skulle der være omkring 250 brugere, som agerer 'p-vagter'.

Foreningen FDM har dog sine betænkeligheder ved appen.

»Man deler pengene i porten, og det betyder, at den enkelte vagt får noget i provision. Så man har jo en direkte personlig interesse i, at der bliver pålagt en afgift,« siger Dennis Lange fra FDMs Økonomisk Politiske sekretariat til mediet.

Derudover påpeger Dennis Lange også, at man hos parkeringsselskabernes brancheorganisation har en retningslinje om, at man også skal have en uddannelse i at pålægge afgifter.

Kasper Daae mener dog ikke, at man kommer til at have en personlig interesse i at udskrive parkeringsafgifter, da de ikke udbetaler pengene til privatpersoner, men derimod er det virksomheden eller boligforeningen, som får pengene.