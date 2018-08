Han er god for en personlig formue på syv milliarder dollars svarende til 44,4 mia. danske kroner.

Og medtager man den erhvervsdrivende fond, hvis rorpind han også har hånden hvilende på, er formuen på svimlende 70 mia. kr.

Med aktiekurser på himmelfart for de børsnoterede medicoselskaber Coloplast og Ambu kan Niels Peter Louis-Hansen, anden generation i Humlebæk-virksomheden Coloplast, der er bedst kendt for at lave stomiposer, lige nu kalde sig Danmarks rigeste mand. I al fald hvis man opgør milliardærlisten som amerikanske Bloomberg gør det.

Dermed har 74-årige Niels Peter Louis-Hansen i løbet af det seneste år overhalet den hidtidige nr. 1 på den gyldne liste, Anders Holch-Povlsen, arvtageren i tøjgiganten Bestseller, indenom som var han en anden Kevin Magnussen med det helt rigtige dækvalg på en regnvejrsdag.

Men i modsætning til hypen omkring Formel 1 og alt, hvad der følger med, er Niels Peter Louis-Hansen en mand, der har det bedst langt væk fra rampelyset.

“Selv om han er ny nr. 1 på Bloombergs liste, vil jeg stadig kalde ham Danmarks mest ukendte milliardær. Der laves jo et hav af forskellige lister for, hvordan man opgør personlig formue, så om han lige er nummer 1, er et spørgsmål om, hvordan man ser på det. Men det korte af det lange er, at når man ser på aktiekurserne i selskaberne, han har del i, så går det helt godt. Niels Louis-Hansen har rigtig, rigtig mange penge,” siger erhvervskommentator på Berlingske, Jens Christian Hansen, som gennem adskillige år har fulgt dansk erhvervsliv og dets topfigurer tæt.

På trods af at Niels Peter Louis-Hansen har siddet i Coloplasts bestyrelse siden midten af 1980’erne, har han på det personlige plan åbenlyst haft det bedst under mediernes radar.

Udover et par yderst sjældne og sporadiske kommentarer er det ikke ligefrem de personlige portrætter med Danmarks nye nr. 1 på milliardærlisten, der står i kø i arkiverne.

“Han er jo anden generation i en af de store danske familievirksomheder. Han er en af dem, der har fået en forpligtelse og en arv. En pengearv med en forventning om og forpligtelse til fra sin mor og far at styre familiens interesser og formue fra Coloplast videre. Og det har han gjort i rigtig mange år, så det er i høj grad ham, der har været dygtig til - og måske også heldig med - at finde de helt rigtige mennesker til virksomhedens drift. Han har ikke selv, i al fald ikke på et højt ledelsesmæssigt niveau, været inde i driften. Men selvfølgelig kender han virksomheden indefra,” siger Jens Christian Hansen.

Niels Peter Louis-Hansen, som gør alt for at holde sig ude af offentlighedens søgelys, kom nødtvunget alligevel i det, da han og hustruen i foråret 2015 blev ofre for et særdeles brutalt hjemmerøveri i parrets villa i Vedbæk.

Her brød en 36-årig mand ind ved at knuse en rude i en terrassedør og udsatte de to for et skånselsløst overfald og tvang Niels Louis-Hansen til at lave en overførsel på 2,5 millioner kroner til gerningsmandens bankkonto.

På den måde havde politiet ikke besvær med at finde frem til den skyldige, og undervejs i efterforskningen tårnede beviserne sig op mod den 36-årige færing, som foruden det lidet flatterende prædikat hjemmerøver også havde en kandidatgrad i engelsk og datalogi. Det kom ham dog ikke til gavn, da han året efter blev idømt fem et halvt års fængsel.

Ifølge Jens Christian Hansen er det endnu uvist, hvem der står til at efterfølge Niels Peter Louis-Hansen som familiens repræsentant i Coloplast som aktiv ejer- og bestyrelsesrepræsentant.

Han og hustruen har en datter, men om det er hende eller eventuelt tredje generation, som står til at påtage sig forpligtelsen, er der ikke meldt noget ud om.

Den hidtidige nr. 1 på listen over Danmarks rigeste, Bestseller-ejer Anders Holch Povlsen, har på et år øget sin pengetank til 42,5 mia. kr.

På de næste pladser ligger LEGO-familien: Kjeld Kirk Kristiansen med 33,8 mia. kr. og derefter børnene Sofie, Thomas og Agnete, der hver er opgjort med en personlig formue på 32,52 mia kr. efter at have fået overført dele af familieformuen.

Regnes disse med, er Kjeld Kirk stadig Danmarks suverænt rigeste med en formue på 130,8 mia. kr. - større end Louis-Hansens og Holch Povlsens tilsammen.

B.T. har talt med Coloplasts pressechef Lina Danstrup i forbindelse med denne artikel. Hun meddeler, at hverken virksomheden eller Louis-Hansen-familien har kommentarer.