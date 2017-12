Ovenfor ses øjeblikket, hvor en ulv bevægede sig ind i et hollandsk villakvarter på madjagt.

Ulve er ikke kun et omdiskuteret emne i Danmark det er de også i den tyske delstat Niedersachsen. Her er antallet af ulvekobler vokset markant i løbet af de senere år, skriver Flensborg Avis.

På den baggrund vil miljøministeren i Niedersachsen, Olaf Lies (SPD), nu skaffe klare regler for omgangen med ulve i delstaten, der grænser op til både Slesvig-Holsten og Hamborg. Olaf Lies bekræfter over for det tyske nyhedsbureau dpa, at han er i gang med at udarbejde en såkaldt ulveforordning.

»Min holdning er klar: Menneskets sikkerhed har højeste prioritet,« siger Olaf Lies til dpa.

I perioden fra foråret 2016 til foråret 2017 kom 46 flere ulvehvalpe til verden i Niedersachsen. Hvalpene udgør omkring en fjerdedel af alle nyfødte ulve i Tyskland.

»Når ulve ikke længere er sky over for mennesker, er de farlige og skal fjernes,« siger Olaf Lies.

Han uddyber, at det i visse tilfælde også kan resultere i at skulle skyde enkelte dyr. Det kan i yderste konsekvens i enkelte tilfælde også være nødvendigt at fjerne et helt ulvekobbel. Men en overflytning af ulvene til en indhegning er også en mulighed, forklarer ministeren.

I 2017 er der sket en markant stigning i antallet af ulveangreb i Niedersachsen – kun godt 175 kilometer syd for den dansk-tyske grænse. Antallet af kvæg, der har været ofre for ulveangreb, er fordoblet sammenlignet med året før.

Ifølge ministeren skal ulvene derfor ikke kun fjernes, når der er tale om fare for mennesker.

»Når kvæg i øvrigt er indhegnet efter god faglig praksis og alligevel gentagne gange bliver angrebet af ulve, så skal vi reagere,« siger Olaf Lies.

Ministeren mener, at ejerne til de døde dyr i fremtiden skal sikres en hurtigere og mere effektiv økonomisk støtte, og så vil der kun blive brugt en dna-analyse i tilfælde af tvivl.

Olaf Lies vil desuden drøfte mulighederne for at håndtere det store antal ulve i Bruxelles, skriver Flensborg Avis. Den nuværende lovgivning gør det nemlig ikke muligt at reducere bestanden af ulve.