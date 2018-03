Selv om vi er gået ind i den første forårsmåned, bliver det ikke forårsvejr i Danmark den kommende weekend.

Men set i forhold til de seneste dages "sibiriske kulde", så bliver det alligevel en tak lunere.

Sådan lyder det fra Dan Nilsvall, der er vagthavende meteorolog ved Danmarks Meteorologiske Institut (DMI).

- I dag får vi dagtemperaturer op mellem en og fire graders frost. Det er stadig koldt, men alligevel vil vinden aftage her i dag, og det vil føles lidt varmere, siger meteorologen.

Vejret bliver mere skyet end de seneste dage, og der vil nogle steder være snebyger.

Den ekstreme kulde, der har ramt Europa den seneste uge, vil blive afløst af god gammeldags dansk kulde, siger DMI's vagthavende meteorolog.

- Vi er stadigvæk på den negative side hele weekenden, men nogle steder kan det komme til at ligge lige omkring frysepunktet. Den her start på foråret er en periode, som også traditionelt kan være meget kold. Den kulde, som kommer nu, er varmere end den kulde, der har været i løbet af ugen, siger han.

Det er blandt andet skyerne, der holder på noget af varmen.

- Lørdag kommer skyerne til at dominere, og der kan også falde lidt sne. Dagtemperaturer vil ligge fra frysepunktet til tre graders frost, siger Dan Nilsvall.

Det kan endda være, at solen vil kigge frem, og så vil der være mulighed for at mærke lidt varme på huden.

- Det ser ud, som om at vi kan få lidt eller nogen sol hist og her mod slutningen af weekenden, men heller ikke her kan jeg udelukke lokale snebyger.

/ritzau/