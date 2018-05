Fredag eftermiddag siger danskerne farvel til Morten Jensen fra de populære TV2-programmer om Morten og Peter.

Morten Jensen afgik ved døden den 8. maj blot 41 år gammel som følge af alvorlig sygdom.

Fredag klokken 13 bisættes Morten Jensen så ved Fjenneslev Kirke i Sorø tæt ved Ringsted på Sjælland. Du kan se flere billeder fra bisættelsen nederst i artiklen.

Morten Jensen tog danskerne med storm, da han sammen med sin gode ven Peter Palland deltog i flere programmer på TV2, hvor man fulgte deres liv og der blev sat fokus på den sygdom, som de begge lider af, nemlig Downs Syndrom.

Familien til Morten Jensen har tidligere givet udtryk for, at de ønsker en privat bisættelse, skriver Sjællandske Medier. Men familien oplyser, at man har kunnet sende blomster, og at Mortens venner selvfølgelig er velkommen. Samtidig har flere fotografer fået mulighed for at tage billeder ved bisættelsen.

Morten Jensens familie har indrykket en dødsannonce i mediet, hvor de beskriver Morten som en stjerne på Jorden og nu en stjerne på himlen.

Det hedder videre i dødsannoncen ifølge sn.dk:

'Det er med stor sorg, vi har mistet vores elskede Morten Jensen, født den 11. november 1976, død den 8. maj 2018.'

'En særlig tak til personalet, Hjemmeplejen og beboerne på Vibevej. Bisættelsen finder sted fra Fjenneslev Kirke fredag den 18. maj.'

Dødsannoncen er underskrevet Rita og Poul Erik, Mette og Henrik, Andreas og Kasper.

Selvom Morten Jensen havde været syg igennem en længere periode, døde han alligevel pludseligt.

»Han fik en pludselig forværring og blev indlagt akut i den konkrete situation,« siger Reinhold Schæfer, der var leder på det støtte- og aktivitetscenter i Ringsted, hvor Morten opholdt sig, til BT.

Morten Jensen var på hospitalet, da han afgik ved døden.

Den kommunale institutionsleder fortæller, at Morten var en del af et lokalt fællesskab og vil blive savnet.

Botilbuddet Klub Svanen, hvor Morten Jensen også har boet, mindes ham i et opslag på Facebook kort efter hans død.

'Selvom solen står højt på himlen, er i dag alligevel en sorgens dag. Vores allesammens Morten Jensen er nemlig taget videre til den anden side, efter længere tids op- og nedture med sygdom. I dag sender vi alle vores tanker og masser af kærlighed afsted til Mortens familie og venner. Morten vil af Klub Svanen blive husket som en drillepind, der altid spredte godt humør omkring sig - og vi kommer alle sammen til at savne Morten og hans utrolig varme væsen,' skrev klubben på Facebook.

Morten Jensen bisættes fra Fjenneslev Kirke mellem Sorø og Ringsted, fredag den 18. maj 2018. Morten Jensen debuterede i en alder af 14 år i programmet "Er jeg da helt gak, mor?", der første gang blev vist i 1991. Senere deltog han i en lang række andre TV-optrædener. Morten Jensen døde tirsdag den 8. maj 2018 og blev 41 år gammel. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018) Foto: Mads Claus Rasmussen Morten Jensen bisættes fra Fjenneslev Kirke mellem Sorø og Ringsted, fredag den 18. maj 2018. Morten Jensen debuterede i en alder af 14 år i programmet "Er jeg da helt gak, mor?", der første gang blev vist i 1991. Senere deltog han i en lang række andre TV-optrædener. Morten Jensen døde tirsdag den 8. maj 2018 og blev 41 år gammel. (Foto: Mads Claus Rasmussen/Scanpix 2018) Foto: Mads Claus Rasmussen

