Regn, regn og atter regn. Drop strandturen, smid dig på sofaen, eller ta' på museum i stedet. Søndag kommer der regn i stride strømme.

Sandaler eller klipklapper? Det spørgsmål har mange danskere stillet sig selv de seneste måneder, hvor sommervejret har sendt både lange bukser og lune sweatre til tælling bagest i garderobeskabet.

Søndag kan du dog roligt finde både gummistøvler, regnfrakke og paraply frem fra gemmerne. Der er nemlig udsigt til det, meteorologerne på DMI kalder 'vedvarende regn'. Eller sagt på jævnt dansk: Det kommer til at stå ned i stænger stort set hele dagen.

»Det begynder i Vestjylland søndag formiddag og breder sig til resten af landet. Hen på eftermiddagen vil det regne mange steder,« siger vagthavende meteorolog på Danmarks Meteorologiske Institut Thyge Rasmussen søndag morgen.

Nedbøren kommer til at fordele sig jævnt over det meste af landet, bortset fra det nordligste og sydligste af landet: Tilsyneladende er det kun Vendsyssel og Lolland-Falster, der får en tør søndag. Alle andre kan se frem til regnvejr, der vil vare flere timer. Meteorologen regner dog ikke med, at der er risiko for skybrud.

»Der bliver ikke kraftig regn, men det kommer til at regne mere eller mindre hele tiden,« siger han.

DMI forudser, at der vil falde mellem 15 og 20 millimeter i løbet af søndagen. Normalt falder der 67 millimeter nedbør i hele august.

»Så hvis vi får 20 millimeter, vil vi få en tredjedel af hele månedens nedbør i dag.

Ved femtiden søndag eftermiddag kommer regnen til hovedstadsområdet, så københavnerne kan være heldige at få en del dagtimer i tørvejr.

Den kommende uge kan vi se frem til helt almindeligt dansk sommervejr – altså byger, der går og kommer, men også et solstrejf og pæne dage indimellem.