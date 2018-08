Bare rolig: Sommeren er ikke slut, men søndag tager den en velfortjent pause. Ugen slutter med et godt gedigent regnvejr, som vi ikke har haft længe.

Længes du også efter en dag, hvor du bare kan blive i sengen og med god samvittighed hygge dig med en bog eller Netflix indendørs? Er du træt af solcreme og sand mellem tæerne, og skriger du bare på regn?

Så glæd dig til søndag. Her kommer regnen nemlig til at sile i timevis, lyder forudsigelserne fra Danmarks Meteorologiske Institut.

»Søndag formiddag vil det være tørvejr i det meste af landet, men så kommer der et vedvarende regnvejr ind over landet, som vi ikke har set i lang tid,« siger vagthavende meteorolog Thyge Rasmussen.

I løbet af dagen vil der komme en byge hist og pist - også kaldet 'lokale byger, men om aftenen og natten kommer der det, der i DMI-sprog hedder 'udbredt regn.' Temperaturerne vil også været beherskede: Mellem 17 og 20 grader.

Som de fleste nok har bemærket, har sommeren 2018 været usædvanlig tør og solrig, og hvis det endelig har regnet, har det mest været småbyger, der ikke rigtig har givet vand nok til trængte landmand og desperate haveejere.

Det er ifølge meteorologen den lille fredagsstorm 'Johanne', der giver et markant vejrskifte. Når vi er ved gennem den sjaskvåde søndag, kommer en periode med det, han kalder for 'mere normal dansk sommervejr.'

»Det er for tidligt at sige, at sommeren er slut, men vi får et omslag til mere normalt sommervejr med perioder med regn og mere moderate temperaturer mellem 20 og 23 grader,« siger Thyge Rasmussen, og tilføjer, at der sagtens kan være dage, hvor termometeret sniger sig op på 25 grader.

»Det stabile højtryk holder en pause, og det bliver mere omskifteligt.«

Den kølige, våde søndag kommer efter en lørdag, hvor DMI varsler risiko for skybrud i det meste af landet.