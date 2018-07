Supermarkedskæden Netto er gået i gang med at gøre cigaretterne usynlige i kædens butikker på Amager. Fra den 15. juli vil cigaretterne ikke kunne ses i nogle af kædens 500 butikker. Det fremgår af en pressemeddelelse fra Netto.

Netto indfører tiltaget for at bekæmpe rygning og følge de anbefalinger, som Kræftens Bekæmpelse er kommet med. Organisationen anbefaler bl.a., at cigaretterne gemmes væk, så de unge ikke fristes til at kaste sig over den usunde vane. Man vil dog stadig kunne købe cigaretter i Netto, men det kræver, at man spørger kassemedarbejderen. Mere specifickt bliver cigaretterne i Netto skjult ved, at de cigaretmaskiner, der findes ved kassebåndene, bliver folieret, så man ikke kan se, at der sælges tobak.

»Som Danmarks største supermarkedskæde vil vi gerne være med til at gøre det mindre fristende at ryge og især forhindre, at kommende generationer overhovedet begynder at ryge. Det ligger helt i tråd med vores ambition om at gøre det mere attraktivt at træffe et sundere valg, når man køber ind i Netto. Vi ønsker aldrig at diktere, hvad vores kunder skal købe, men vi har ingen interesse i at en vare, der er så decideret usund, står frit fremme. Jeg håber, at dette første skridt fra vores side vil få andre til at gå med i kampen hurtigt, og at politikerne vil bakke op ved at se på andre tiltag som, man ved, har en effekt. Det vil vi gerne gå i dialog om,” siger landedirektør Brian Seemann Broe ifølge pressemeddelelsen.

Også Coop, der står bag bl.a. Fakta, Superbrugsen og Kvickly, har planer om at gemme cigaretterne væk snart.

»Vi holdt for et år siden et sundhedsseminar med Kræftens Bekæmpelse, og her blev vi enige om, at det var et område, hvor vi kunne bidrage. Så vi kommer også til at skjule tobakken. Vi ved ikke helt hvornår, men det bliver inden for en overskuelig fremtid,« siger informationsdirektør i Coop Jens Juul Nielsen.

1. oktober 2018 vil cigaretterne også være usynlige i Føtex og Bilka, der ligesom Netto er en del af Salling Group.