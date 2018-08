I fire jyske kommuner og Bornholm fastholdes et afbrændingsforbud, som skal forhindre naturbrande.

København. I takt med, at vi i denne uge har oplevet mere normalt sommervejr end i juni og juli, er risikoen for uforvarende at starte en brand i det fri blevet mindre.

De seneste dages regn har betydet, at man de fleste steder har ophævet et afbrændingsforbud, der har været opretholdt det meste af sommeren.

Senest har 11 kommuner i Nordsjælland fulgt trop, og dermed er der kun afbrændingsforbud i fem kommuner.

Det drejer sig om Randers, Favrskov, Norddjurs, Syddjurs og Bornholm.

På Bornholm har man indtil videre meddelt, at forbuddet gælder til mandag, men også at man løbende vurderer situationen.

I de østjyske kommuner er meldingen fra Beredskab & Sikkerhed indtil videre, at forbuddet gælder til fredag.

Men også her tager man løbende stilling til, om risikoen for brande er mindsket så meget, at forbuddet skal ophæves.

I Norddjurs og Syddjurs blev afbrændingsforbuddet allerede indført 2. juni.

4. juli gjaldt afbrændingsforbuddet samtlige danske kommuner, men efter weekendens regn er forbuddene blevet ophævet mange steder igen.

På trods af afbrændingsforbuddene har der sommeren over været mere end tre gange så mange naturbrande i Danmark som normalt.

/ritzau/