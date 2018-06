Computerspil har spillet en stor rolle i Noah Haakon Degns opvækst. I dag går han på Game College og bruger mellem 3-6 timer om dagen foran skærmen.

»Det er så vildt, hvad computerspil kan. World of Warcraft er f.eks. grunden til, at jeg har lært at tale flydende engelsk. I to år var jeg med i en ’guild’, som er en slags gruppe, hvor man arbejder sammen om at nå et fælles mål. Det er nærmest som en tæt familie, hvor man danner relationer med folk i hele verden. Det synes jeg faktisk er ret magisk. Det kan godt være, at man bruger meget tid på at game. Men man kan ikke løbe fra, at jeg får en masse kompetencer med fra spillene.«

Bekymrede forældre

96 pct. af 16-19-årige drenge spiller computer, og halvdelen af dem spiller dagligt. 18-årige Noah Haakon Degn oplever selv, at computerspil har givet ham mange kompetencer. Mens hans mor har været mere bekymret.

»Min far er selv i it-branchen, men min mor er håndarbejder, så hun har haft svært ved at forstå, at jeg f.eks. brugte alle mine penge på en ny computer. Men nu kan hun godt se, at jeg har klaret mig godt og fået meget ud af det.«

Nemt offer i folkeskolen

»Jeg har været heldig, at der var en del gamere i min folkeskoleklasse, så det har heldigvis aldrig været et kæmpe tabu for mig. Men i folkeskolen er man som gamer et ret nemt offer. Her på skolen er vi også vidt forskellige, men interessen for gaming har vi tilfælles. Der er plads til alle og altid nogen at spille med.

Det er misforstået, at man ikke kan få tætte relationer igennem gaming. Vi er jo rigtig mange, der spiller det samme. Så når man taler med nogle af de andre over skype, er det lidt ligesom at sidde til en fest og snakke med en, man har helt vildt meget tilfælles med, så man ender med at snakke hele natten.«

Super-evner i problemløsning

»Det vigtigste, jeg har lært af at spille computer, er min evne til hurtig problemløsning. Som gamer møder du hele tiden nye udfordringer i spillet, som du skal løse for at komme videre. Det kan jeg også bruge på et mere personligt plan.

Hvis jeg f.eks. får at vide af en klassekammerat, at jeg opfører mig som en hat. Så kan jeg bruge den logik, jeg kender fra spil, til at prøve at gøre det bedre, så han oplever, at jeg opfører mig lidt mindre som en hat.«

Når man er i ’the magic circle’, og mor kalder, at der er aftensmad, er det lidt ligesom at blive forstyrret i de sidste 50 sider af en god bog, fortæller Noah Haakon Degn. Foto: Mikkel Berg Pedersen Vis mere Når man er i ’the magic circle’, og mor kalder, at der er aftensmad, er det lidt ligesom at blive forstyrret i de sidste 50 sider af en god bog, fortæller Noah Haakon Degn. Foto: Mikkel Berg Pedersen

For meget skærm

»Jeg lever efter ’alt med måde’. Computerspil må aldrig blive en erstatning for det virkelige liv men et fedt supplement. Jeg har perioder, hvor jeg har gamet lidt for meget, hvor jeg stort set ikke lavede andet. I folkeskolen fik jeg ikke lavet mine lektier og kom tit for sent. Men det har ændret sig nu. Vi arbejder hele tiden på computerne i skolen, så man kan godt blive helt udmattet af også at sidde foran skærmen, når man så kommer hjem.

Jeg tænker egentlig, at vi alle sammen har noget, vi i en periode er så optaget af, at det stjæler al ens tid, og hvor man ikke lige er så produktiv. Andre spiller guitar, fodbold eller drikker øl. Er det bedre?«