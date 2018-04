Jens Bruhn fra Nærum efterlyste mandag den ukendte mand, der spurtede ind i hans hjem og redde hans liv. Nu er manden fundet, og mødet mellem de to er mildest talt livsbekræftende. I videoen herover kan de set tage del i genforeningen.

Gemt bag tætklippede hække og nydelige indkørsler i Nærum nord for København ligger et lille rækkehus med nummeret 32. For lidt over en måned siden stormede en fremmed mand ind gennem døren og bankede løs på Jens Bruhns brystkasse. Bonk, bonk. Minutter efter forsvandt den fremmede igen, og Jens Bruhn blev hastet til hospitalet. Den ukendte mand med den voldsomme facon forblev en fremmede - også selvom han reddede Jens Bruhns liv den dag.

»Jeg gik i over en måned uden at vide, hvem min redningsmand var. Jeg havde brug for at sætte et ansigt på ham og sige tak - eller hvad man nu skal sige i sådan en situation. For hvad siger man lige? Efter en måned er tak stadig det eneste passende, jeg kan finde på,« fortæller Jens Bruhn på 70 år, der er tidligere lokalpolitiker i Nærum.

Den 19. Marts er en dag Jens Bruhn aldrig glemmer. Mest af alt fordi han ikke husker meget af den. Omkring midnat havde han rejst sig fra sofaen for at gå i seng, men resten af nattens hændelser kender Jens kun til gennem sin kone. For Jens faldt om med et hjerteanfald, og de næste 24 timer husker han intet af.

Men efter at han efterlyste sin redningsmand både i lokale medier og i BT, står den ukendte mand igen i Jens' stue.

Nikolaj Marquart, der var den fremmede redningsmand, banker denne gang ikke Jens på brystkassen eller støder ham med hjertestarteren. Han siger blot ‘ja tak’ til en ekstra kop kaffe.

»Det er sørme godt at se dig på højkant igen,« griner Nikolaj Marquart, da de to endelig møder hinanden. Han fortsætter:

»Sidst jeg så Jens, var han jo ikke helt så sprudlende som i dag. Det var en noget anden situation.«

Mellem liv og død

Samme tidspunkt som Jens Bruhn fik et hjerteanfald, var Nikolaj Marquart ved at børste sine tænder. Han er en del af Trygfondens ‘Hjerteløbere’, og denne aften blev anden gang, han spurtede afsted fra sit hjem for at redde et liv i lokalområdet. 'Hjerteløberne' har frivilligt tilmeldt sig gennem app’en ‘Trygfondens Hjerteløbere’ til at give hjertemassage til folk i nærheden af dem.

Jens Bruhn møder endelig den ukendte mand, der har reddet hans liv. Fra venstre Nikolaj Marquart og Jens Bruhn Jens Bruhn møder endelig den ukendte mand, der har reddet hans liv. Fra venstre Nikolaj Marquart og Jens Bruhn

»Jeg fik en besked på min telefon den aften, og uden jeg rigtig tænkte over det, greb jeg boligforeningens hjertestarter, sprang ind i bilen og hen til adressen. Døren stod allerede åben, så jeg løb ind og begyndte på hjertemassage,« fortæller Nikolaj Marquart, der til dagligt er beredskabsinspektør ved Beredskab Øst.

I de næste minutter vekslede Nikolaj mellem lade hjertestarteren støde Jens’ hjerte i gang og selv give hjerte- og lungeredning.

»Og lige det sender jeg ingen kærlige tanker. Jeg er stadig så øm i brystkassen,« udbryder Jens og tager sig til brystet med et smil.

Der skulle fire stød og seks minutters hjertemassage til, før Jens’ hjerte slog igen.

'Mission gennemført'

Da Jens faldt om i dagligstuen, ringede hans kone straks til 112. Så snart alarmcentralen fik besked om, at Jens havde brug for hjertemassage, kontaktedes de nærmeste ‘hjerteløbere’ i området. Denne dag var det Nikolaj, der blevet sendt afsted.

»Efter Jens kom ind i ambulancen, så luskede jeg bare hjem igen. App’en sendte en besked med ‘mission afsluttet’, og så jeg kunne ikke gøre mere end at kravle under dynen til min kone igen,« fortæller Nikolaj.

Han mener selv, at han er miljøskadet efter flere år i beredskabsstyrelsen, derfor bliver han ikke så påvirket af et hjertestop, som mange andre ellers ville.

Det er første gang, Nikolaj møder en af dem, han har reddet som ‘hjerteløber’. Siden september, hvor han meldte sig som frivillig, har han reageret på to hjerteanfald fra sit hjem.

Mødet var derfor en ganske speciel oplevelse - både for Nikolaj og Jens, der længe har grublet over, hvem den mystiske mand var.

»Det var et stort øjeblik at møde min redningsmand. Det er underligt ikke at vide, hvem der har reddet ens liv. Nikolaj har i dag fået en stor betydning i mit liv. Nu er han ikke bare ham, jeg nogle gange ser i supermarkedet,« siger Jens Bruhn.

For livet har så sandelig ændret sig for Jens, siden han faldt om den 19. marts. Konfirmationer og familiefødselsdage er pludselig noget, han har lyst til at tage til. Han ligefrem værdsætter det.

»Den udødelighed, man har i sig, bliver helt elimineret, så snart man oplever at svæve mellem liv og død,« siger Jens og smiler over til Nikolaj, der altid vil være kendt som manden, der reddede hans liv.