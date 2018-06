Se videoen herover, hvor Nikolaj Bach fortæller om 'pizzakuren'.

Pizza, burger og chokolade.

Det er alle tre fødevarer, du normalt skal holde dig langt væk fra, hvis du følger en af de populære slankekure. Medmindre du altså som Nikolaj Bach praktiserer den såkaldte 'pizzakur', som han fortæller om på sin hjemmeside.

Det lyder næsten for godt til at være sandt, men kuren tillader dig faktisk at spise én pizza om dagen.

Her ses før- og efterbilledet af Nikolaj Bach. Seks uger er der mellem de to billeder Foto: Privatfoto Her ses før- og efterbilledet af Nikolaj Bach. Seks uger er der mellem de to billeder Foto: Privatfoto

Seks uger i streg har Nikolaj Bach, der til dagligt arbejder som personlig træner, spist en pizza om dagen, samtidig med at han har motioneret og spist sundt i de resterende måltider. Resultat? Et vægttab på 3,2 kilo og en fedtprocent, der er faldet fra 13,3 procent til 10,4 procent.

Nikolaj Bach har selv opfundet kuren, fordi han elsker pizza, men der er også en endnu vigtigere grund:

»Jeg arbejder jo som personlig træner og oplever rigtig tit, at jeg møder folk, der vil tabe sig, men som er rigtig forvirrede. Hvad må man spise? Hvad er sundt? Hvad er usundt? De spørger mig: 'Er det ligesom den der stenalderkur, hvor man ikke må drikke mælk,« siger 28-årige Nikolaj Bach.

Gang på gang møder Nikolaj Bach folk, der fortæller om slankekure, hvor man ikke må røre bestemte fødevarer, men sådan behøver det slet ikke at være, mener den personlige træner:

»Ingen moderne slankekure fokuserer på kalorieunderskud, som de burde, så det er det, jeg gerne vil vise. Man kan spise de ting, man vil, det skal bare være i de rette mængder. Du skal sagtens spise kage, pizza eller burger og tabe dig samtidig, hvis det er det, du vil,« siger han.

Nikolaj Bach har delt billeder af sit projekt med 'pizzakuren' på det sociale medie Instagram, og det har kun kastet gode og venlige reaktioner af sig. Især fortæller han, at mange er overraskede over, at man godt kan tabe sig uden »at man skal spise kylling og broccoli«.

Men er den virkelig god nok? Kan man tabe sig ved at spise en pizza om dagen, og er det overhovedet en god idé? Det har BT spurgt ernæringsekspert Henrik Duer om:

»Jamen, jeg kan også lave en McDonalds-kur til dig, og så kan du tabe dig. Det handler om at være i kalorieunderskud,« fortæller Henrik Duer, der er kendt for tv-programmet 'Ekstremt fed'.

Generelt er Henrik Duers bedste råd bare, at man finder en kostplan, man kan efterleve. Det er nemlig ernæringsekspertens erfaring, at mange følger en slankekur i nogle uger eller måneder, hvor de så taber sig markant, men efterfølgende falder i og tager det hele på igen.

Nikolaj Bach har ladet BT bringe et eksempel på en dags kostplan med 'pizzakuren'. Se den herunder:

Morgen

50 g Bodylab Whey 100 protein

150 ml minimælk

200 g isterninger

100-200 g frossen broccoli

= 42 g protein, 260 kcal

Frokost

125 g makrel i tomat

1 stort æg

1 skive gulerodsbrød

1 æble

= 25 g protein, 500 kcal

Middag

150 g laks/kylling/okse

300-400 g bønner

100 g cherrytomater

100 ml whiskysovs

1 appelsin

= 40 g protein, 540 kcal

Efter træning

50 g Bodylab Whey 100

150 ml minimælk

200 g isterninger

= 42 g protein, 260 kcal

Aftensmad

1 Coop pizza med mozzarella og skinke

60 g frisk mozzarella

100 g cherrytomat

= 50 g protein, 880 kcal

Inden sengetid

500 g Cheasy skyr med limesmag

= 47 g protein, 300 kcal

I alt

~250 g protein, ~2750 kcal