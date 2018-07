Der er fuld opbakning til Anahita Malakians fra Nikita Klæstrup, der ud over at være debattør, model og realitystjerne betegner sig selv som ‘fjerdebølge-feminist.’

For der er i den grad behov for at tage et opgør med, at kvinder bliver set ned på, hvis de er seksuelt aktive, sådan som den 35-årige Venstre-politiker gør i en Facebook-kampagne, mener Nikita Klæstrup.

»Jeg synes, at det er et godt initiativ. Der er stadig et stort tabu omkring kvinder som seksuelle væsener for egen skyld og ikke bare som redskab til mænds nydelse,« siger hun.

Nikita klæstrup har været politiker i Konservativ Ungdom på Lolland. Arkivfoto Foto: Asger Ladefoged Vis mere Nikita klæstrup har været politiker i Konservativ Ungdom på Lolland. Arkivfoto Foto: Asger Ladefoged

Den 23-årige Nikita Klæstrup, der også er kendt som blogger, oplever jævnligt, at både piger og kvinder i kommentarer bliver kaldt eksempelvis 'luder'.

»Det møder jeg konstant. Altså de mænd og kvinder, jeg omgiver mig med, ved bedre. Men det er desværre en holdning, som man ofte ser udtrykt i Facebook-kommentarfelter. Og jeg ved fra mange unge piger, som skriver til mig, at de oplever det enormt meget i skolen eller i gymnasiet.«

Hvor åben er du selv? Hvem må vide, hvor mange du har været sammen med?

»Det er ikke noget, jeg taler om, ganske enkelt, fordi det ikke er et interessant emne. Mine veninder og jeg taler ganske åbent om sex, men det er ikke, fordi vi sidder og udveksler tal.«

Så det er ikke, fordi du føler det som et tabu at fortælle det, at du lader være?

»Nej. Som sagt så er det ikke tabu i min omgangskreds. Men jeg kan godt huske, hvordan det var i folkeskolen og gymnasiet, og jeg kan godt huske de ting, der blev sagt. Allerede dengang kunne jeg ikke forstå, hvorfor der var den forskel på drenge og piger. Og jeg absolut hadede at skulle blive set på som en 'erobring'. Når man er sammen med nogen, skal det være fordi, at man har lyst, og ikke fordi man er blevet 'overtalt' til det.«