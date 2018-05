Søndag sov en tidligere minister og medlem af Folketinget Niels Anker Kofoed (V) stille ind, og bare to dage senere døde hans hustru, Rita Kofoed. Nu er de taget sammen afsted på den sidste rejse.

'Med usædvanlig og meget smuk timing er vores forældre sovet ind med 2 dages mellemrum.'

Sådan lyder det i et opslag, som ægteparrets datter, Ingrid Kofoed, onsdag lagde på Facebook, efter hendes far Niels Anker Kofoed stov stille ind søndag 89 år gammel, og hendes mor, Rita Kofoed, ligeledes åndede ud blot to dage efter, mens familien sad omkring hende.

»I 61 år har de holdt sammen i tykt og tyndt, og nu er de også sammen på den sidste rejse. Smukkere bliver kærligheden ikke. De har haft et langt og rigt liv. God rejse. I vil være savnet, og altid være en del af vores liv,' skriver hun videre i Facebook-opslaget.

Ægteparret boede til det sidste sammen på et plejehjem i Nexø på Bornholm, men var begge to svage til sidst, fortæller Ingrid Kofoed til BT.

»Min far så min mor på sygehuset for fire uger siden, hvor hun var meget dårlig, og det gjorde ham meget ulykkelig. Siden da drak han stort set kun vand og fik ingen næring. Det er en indirekte måde at sige, at man gerne vil afsted.«

Foto: Jan Jørgensen Foto: Jan Jørgensen

Niels Anker Kofoed blev første gang valgt ind i Folketinget i 1968 og var landbrugs- og fiskeriminister i Poul Hartlings smalle Venstre-regering fra 1973 til 1975. Senere fik han også ministerkontoret igen - endda ad to omgange. Først som landbrugsminister i SV-regeringen i 1978-79 og igen i Poul Schlüters firkløverregering fra 1982.

I en stor del af 90'erne sad han i Europa-Parlamentet.

Niels Anker Kofoed og Rita Kofoed bliver begravet sammen i Ibskirke torsdag den 17. maj.