En afgørelse fra WTO giver endeligt grønt lys for, at lande må lovgive om neutrale cigaretpakker.

København. De seneste år har antallet af rygere i Danmark været konstant.

Det diskuteres igen og igen, hvad der skal til, for at afholde unge fra at begynde at ryge, og hvordan man får de, der allerede ryger, til at stoppe.

Ifølge Kræftens Bekæmpelse er der en særdeles effektiv løsning, som endnu ikke er afprøvet i Danmark: neutrale cigaretpakker.

- Neutrale cigaretpakker er mindre attraktive, og det betyder, at færre børn og unge begynder at ryge, siger Niels Them Kjær, projektchef for tobaksforebyggelse i Kræftens Bekæmpelse, til Ritzau.

Ifølge Berlingske er en handelsstrid i Australien om neutrale cigaretpakker mellem Australien og en række tobaksproducerende lande netop blevet afgjort.

Og afgørelsen kan få de simple pakker uden logo udbredt i resten af verden.

Siden 2011 har det i Australien kun været lovligt at sælge cigaretter i pakker med sundhedsadvarsler og ingen markedsføring.

Men kravet om neutral emballage har gennem flere år fået Cuba, Honduras, Den Dominikanske Republik og Indonesien til at klage til verdenshandelsorganisationen WTO, skriver Berlingske.

Nu har WTO afvist klagerne om, at cigaretpakkerne skulle overtræde reglerne for international handel. Mange forventer, at afgørelsen vil bane vejen for lignende lovgivning som Australiens i resten af verden.

- Vi har set i Australien, at det virker, og nu er den sidste hindring ryddet af vejen. Den sidste retssag er slut, så nu er der ikke noget i vejen for, at regeringen og regeringer i udlandet kan indføre neutrale cigaretpakker, siger Niels Them Kjær fra Kræftens Bekæmpelse.

Sundheds- og Ældreministeriet skønner, at 26.500 færre danskere ville have røget i 2017, hvis man havde indført neutrale cigaretpakker i 2014.

- Neutrale cigaretpakker er indført i en række lande i Europa, så der skal bare en politisk beslutning til herhjemme, siger Niels Them Kjær.

Storbritannien, Irland, Frankrig, Ungarn, Norge og New Zealand har allerede fulgt Australiens eksempel og har fjernet cigaretpakker med logo fra hylderne.

/ritzau/