I Europa ser man flere sager om vildledning på nettet. Men størstedelen bliver ikke meldt til myndighederne.

København. Du har måske selv prøvet at falde for et godt tilbud på en parfume, bogpakke eller mobiltelefon uden at vide, at du samtidig siger ja til et abonnement.

Hvis ja, så er du i hvert fald bare en ud af flere forbrugere, der bliver snydt af virksomheder på nettet.

Problemet ses over hele Europa. Virksomheder der bruger det digitale frie marked til at sætte fælder op for at indfange kunder.

Forbrugerombudsmanden modtog i 2017 440 klager over prøvepakker, uønskede forsendelser og prøveabonnementer. Men det er bare isbjergets øverste snefnug.

- Der er rigtig mange, der vælger ikke at klage eller måske slet ikke har opdaget endnu, at de er blevet fanget i et abonnement. Så problemet derude vil tit være større end det antal klager, vi lige får, siger kontorchef Andreas Weidemann.

Og det bekræftes af en undersøgelse, de svenske myndigheder har lavet.

Den viser, at 3,5 millioner forbrugere i Sverige, Norge, Finland, Holland, Belgien og Østrig er blevet bundet i et uønsket abonnement inden for de seneste tre år.

Det sker på trods af, at der ellers er klare regler for, hvordan en virksomhed må markedsføre sig selv.

Hos den danske afdeling af Forbruger Europa-netværket, der rådgiver forbrugere i forbindelse med køb over grænser i EU, modtog man sidste år 195 klager over danske virksomheder.

- Den stigende handel på nettet har givet nogle nye muligheder, som mange virksomheder bruger på en god måde. Men der er også nogen, der ser det som en mulighed for at lave det, der er decideret vildledende, siger Lars Arent, leder af den danske afdeling.

Derfor anbefaler han også, at forbrugerne generelt bliver mere kritiske, når de bevæger sig rundt på nettet.

- Hvis der er noget, der virker for godt til at være sandt, så er det det typisk også.

/ritzau/