Det gik ikke helt efter planen, da en kvinde i 60'erne fra Esbjerg skulle passe sit barnebarn kort før nytår. For på vejen hjem med den lille måtte hun lede forgæves efter den frysepizza fra Netto, som knægten havde glædet sig til at sætte tænderne i. Nu har hun 3.750.000 gode grunde til at juble over de udsolgte Netto-pizzaer.

For hun havde nær glemt sin og datterens nytårstradition gennem de sidste mange år, hvor de har spillet Lotto sammen, når året går på hæld.

»Så han (barnebarnet, red.) foreslog, at vi gik ned i kiosken, hvor de har hans yndlingspizza. Og så kunne jeg jo ligeså godt købe den kupon, når jeg nu var der,« forklarer kvinden til Danske Spil.

Det skulle vise sig at være en fremragende idé. Frøken Fortuna ville det nemlig sådan, at der var syv rigtige på den kupon, hun købte i kiosken sammen med barnebarnet. Dermed fik hun del i førstepræmien i den sidste Lottotrækning i 2017 på 15 millioner kroner, som blev delt mellem fire heldige vindere. Og dermed sikrede kvinden fra Esbjerg og hendes datter sig 3.750.000 gode danske kroner til deling.

»Jeg er slet ikke kommet mig over det endnu. Jeg har ikke sovet de sidste par nætter, og jeg begynder at tude hvert andet minut. Af glæde altså. Det er så fantastisk. Sikke en måde at starte 2018 på« siger kvinden i 60'erne, som ønsker at være anonym.

Det var først 2. januar, at det overhovedet gik op for kvinden, at hun nu kan kalde sig Lotto-millionær, efter at damen i butikken hev hende ind i baglokalet for at fortælle, at hun havde en gevinst på over 10.000 kroner på sin kupon, og bad hende kontakte banken.

»Da jeg så kom ned i banken, og bankdamen forklarede det hele for mig, så var jeg ved at besvime. Resten af dagen rystede jeg så meget, at jeg måtte invitere min datter, svigersøn og børnebørn ud at spise. Jeg ville ikke kunne holde på en kniv, uden at det blev farligt,« siger den nyslåede Lotto-millionær.

Pengene falder i den grad på et tørt sted for kvinden, som har fået nogle alvorlige arbejdsskader og kæmpet med sygdom de sidste par år. Den offentlige ydelse, hun modtager, var netop sat ned, så den esbjergensiske kvinde fik hovedbrud, når hun forsøgte at finde ud af, hvordan hun skulle få pengene til at række.

»Jeg har aldrig haft mange penge, men har altid fået enderne til at mødes. Det tvivlede jeg på, at jeg kunne denne gang,« siger kvinden.

Men med et slag er de økonomiske kvaler ikke længere aktuelle.

Kvinden vil blandt andet bruge gevinsten på at få internet og den store tv-pakke, da hun elsker at se sport på fjernsynet. Hun overvejer også at købe en ferielejlighed, hvor hun kan nyde livet. Endelig ønsker Lotto-vinderen at støtte Hospitalsklovnene, et lokalt børneteater i Esbjerg og Hjemløses Venner.

»Og sidst men ikke mindst har jeg lovet mine børnebørn, at vi alle skal ud at rejse. Selvom halvdelen af pengene er min datters, så er de jo fire mennesker med masser af udgifter. Jeg er kun mig, så jeg vil gerne give den tur,« slutter hun.