Vejrudsigten over weekenden tyder på mere vand, og det vil glæde landmændene.

København. Der kom en ordentlig skylle flere steder i landet natten til fredag. Landmændene har længe higet efter vand til markerne.

Men den regn, der faldt natten til fredag, er kun en lille hjælp til de danske landmænd.

- Der skal mere vand til, at det rigtig batter noget. Der er en vejrudsigt over weekenden, der tyder på mere vand, og det tager vi imod med kyshånd, siger Troels Toft, der er sektordirektør for planter i Seges, der er videnscenter for landbruget.

Regnen ændrer kun minimalt ved den høst, som er i gang i år. Troels Toft fortæller, at det kun er græs og sukkerroer, der får glæde af vandet.

Vejret og udsigten til måske mere regn ændrer ikke på Landbrug og Fødevarers estimerede tab på 6,4 milliarder kroner for landbruget.

Tabet skyldes det varme og solrige vejr i maj, juni og juli.

Manglen på nedbør har også en negativ effekt på udsigterne for høsten til næste år.

- Det er ikke sort på sort. Det kan ændre sig. Landmænd er fødte optimister. Der skal ikke meget regn til, at de begynder at rode i jorden, siger Troels Toft.

Han tilføjer, at jorden er hård, at det kan komme til at koste penge til nye materialer, når der skal harves.

- Der hvor det er sværest at komme i gang, er på den tunge lerjord. Den er så hård, at den er revnet ned i 70-80 centimeters dybde. Det er helt vildt, siger Troels Toft og peger på, at det næsten svarer til at harve på asfalt.

Han vurderer, at landmændene nok skal komme tilbage på sporet, så længe der kommer vand nok.

