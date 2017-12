Et dagligt maraton-løb, hvor der ikke er tid til at levere en ordentlig indsats over for den enkelte borger.

Sådan beskriver fagforbundet FOA arbejdsvilkårene for personalet i hjemmeplejen.

Kritikken har rejst sig i kølvandet på et Facebook-opslag fra social- og sundhedsassistenten Nanna, der i detaljer har beskrevet sin arbejdsdag. I løbet af en enkelt vagt på otte timer (inklusiv en halv times frokostpause) skulle hun besøge 38 borgere og køre omkring 80 kilometer i bil.

Det giver i gennemsnit ca. 11 minutter til hver enkelt besøg - inklusiv transporttid.

Og det er langt fra et usædvanligt scenarie, fastslår FOA. Tværtimod er det ved at blive normen for de ansatte i hjemmeplejen over hele landet, siger formand Dennis Kristensen.

»Det er gået fra at være noget, man kunne komme ud for en sjælden gang, til at være normen for, hvad man skal nå i løbet af en arbejdsdag, når man er i den udkørende del af hjemmeplejen. Man har presset citronen ud over al rimelighed, og vi er ved at få ødelagt nogle fag, som handler om at have med mennesker at gøre,« siger formand i FOA, Dennis Kristensen, til BT.

Flov over arbejdet

Sosu-assistent Nanna Irina Svensson beskriver i sit facebook-opslag, hvordan hun ikke har tid til at tage sig ordentligt af den enkelte borger.

»Jeg har aldrig følt mig så flov over mit arbejde! At jeg skulle have så travlt, at jeg nærmest ikke har tid til at være tilstede, når man endelig kom til borgerne,« skriver sosu-assistent Nanna Irina Svensson blandt andet i sit opslag, der er blevet delt næsten 2.000 gange.

Over for BT uddyber hun sin kritik, som hun kalder et »opråb til politikerne.«

»Jeg har været i hjemmeplejen i syv år, og i løbet af de seneste år er det kammet over. Man er presset i hvert enkelt sekund. Når man skal besøge 38-40 borgere, så begynder det at være kritisk. Der mangler hænder, og det går ud over borgere,« siger Nanna Irina Svensson fra den nordjyske by Brovst i Jammerbugt Kommune.

Hun fortæller blandt andet, at hun bliver nødt til at skrive journal og læse op på de næste borgere i rækken, mens hun holder for rødt i et lyskryds. Toiletbesøg og mad er der knap nok tid til.

Forringet sikkerhed og flere fejl

Det har ifølge hende alvorlige konsekvenser, at der er så lidt tid til hver enkelt borger.

»Sikkerheden bliver forringet, og der kan opstå flere fejl. Der er ikke tid til at forebygge ulykker. Hvis man f.eks. skal ud til en mand, der er faldet, så får man ham op og sidde i en stol og tjekker om noget er brækket, og så kører man videre. Man har ikke tid til at stoppe og tænke over, hvorfor mon denne her borger faldt. Kunne det være noget med medicinen eller gulvtæppet? Og hvordan kan jeg forebygge, at borgeren ikke falder igen i morgen og får et lårbensbrud?,« siger Nanna Irina Svensson.

FOA kritiserer bl.a. kommunerne for ikke at tage højde for hjemmehjælpernes køretid, når der skal lægges vagtplaner.

»Vi kan se, at arbejdsgiverne i vid udstrækning slet ikke skriver transporttid ind. Man sidder hos hr. Hansen, og sekundet efter skal man være hos fru Jensen, uanset om der er 10 km imellem dem. Og så forventer man, at den ansatte selv får det til at hænge sammen,« siger Dennis Kristensen.

BT har forsøgt at få en kommentar fra ældreminister Thyra Frank (LA), som ikke havde mulighed for at udtale sig på grund af juleferie.