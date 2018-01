Flere og flere blæser på præstens ord 'til døden jer skiller' og ansøger om en direkte skilsmisse.

Næsten fire ud af fem par valgte i 2017 en straks-skilsmisse, der tager et par dage i stedet for at lade sig separere først i seks måneder. Det er den højeste andel nogensinde. Det gør, Dansk Folkeparti bekymrede for børnefamilierne, der bliver splittet op få dage efter, forældrene har søgt om skilsmisse.

Derfor ønsker DF straks-skilsmissen afskaffet for par med hjemmeboende børn. Det er Mødrehjælpen, Foreningen Far og Børns Vilkår slet ikke enige i. Ifølge Jyllandsposten advarer de om at tvinge par til at vente seks måneder, før skilsmissen går igennem.

Per Schultz Jørgensen er professor i socialpsykologi, har skrevet bogen 'Robuste børn' og forsker i børn og familier. Han er ikke helt enig med foreningerne. Han mener, at det tyder på, at en stor gruppe af skilsmisserne kan være forhastet, og hvor forældrene ville kunne have brug for betænkningstid, der vil gavne børnene.

»Hvis det drejer sig om meget konfliktfyldte familier, så er en hurtig skilsmisse det rigtige. Det værste for børn er at leve længe i konfliktfyldte forhold, hvis forholdet bringes til ophør hurtigt, så får børnene ro i deres liv. Det er kun det bedste for dem. Der hvor forældrene ikke har gjort nok og er ved at glide fra hinanden, der er den hurtige skilsmisse ikke til at foretrække. Det virker som den hurtige og nemme løsning, men det er ikke nødvendigvis en løsning,« siger Per Schultz Jørgensen.

I 2013 blev den direkte skilsmisse vedtaget af et flertal i folketinget, hvor Socialdemokratiet, Radikale Venstre, Liberal Alliance og SF stemte for, mens DF protesterede højtlydt. 11.000 danske par valgte at benytte sig af de hurtige og nemme skilsmisser i 2017. Til februar går partierne i forhandling om et nyt skilsmissesystem, hvor netop den hurtige skilsmisse med NemID er til debat.

John Halse, tidligere formand for foreningen Børns Vilkår. Arkivfoto Foto: Morten Juhl John Halse, tidligere formand for foreningen Børns Vilkår. Arkivfoto Foto: Morten Juhl

John Halse er praktiserende psykolog, tidligere formand for Børns Vilkår og har skrevet en bog til lærere og pædagoger 'Børn i Skilsmisse'. Han synes, Danmark skal se mod Norge i stedet for det nuværende system.

»Man kan sagtens beholde straks-skilsmisser for par uden børn. Jeg er fortaler for, at man laver et system, hvor man skelner mellem par med børn og uden børn. Man skal gøre som i Norge. Når du melder ud, at du vil skilles, så melder det offentlige tilbage hurtigt, det kan I blive, men inden I kan blive det, skal I have en eller flere rådgivende samtaler. Det er ikke tvunget, men det er obligatorisk,« siger John Halse.

Han mener, at det kun gør 'ondt værre', hvis forældre tvinges til at vente et halvt år, før de kan blive skilt, uden nogen samtaler, der skal hjælpe forholdet tilbage på rette spor. Det vil kun gå udover børnene.

»Vi ved i dag, at hvis far og mor ikke vil hinanden, så er det trods alt bedre for børnene, at de ikke bliver sammen. Børnene siger entydigt i undersøgelser, at når de kigger tilbage på skilsmissen, var det noget rod og skrækkeligt. Men årene forinden var værre. Der behøver ikke engang at være store skænderier, børn mærker kulden mellem forældrene,« siger John Halse.

Direkte skilsmisse

Siden 2013 har par kunne lade sig skille indenfor et par uger med en direkte skilsmisse, indenda var det kun i nogle tilfælde, det kunne lade sig gøre.

I 2017 blev 14.467 par skilt. 11.125 valgte den direkte skilsmisse. 3.342 par valgte separation først, skriver Altinget.

Skal vi skilles?