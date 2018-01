Hvis man er på kontanthjælp, bør man ikke få børn.

Det mener danske Nadia Garner, der har skrevet et debatindlæg om emnet i Politiken.

Hun er selv uddannet laborant, men er hjemmegående, mens hendes mand arbejder. Det har de valgt, fordi de 'selv vil bestemme', hvilket hun ikke mener, man kan, hvis man modtager kontanthjælp.

Parret har en husstandsindkomst på 380.000 kroner om året før skat. De har ingen børn, men de sparer penge, hvor der spares kan. De har tv-grundpakken, ingen abonnementer til streamingtjenester, de køber sjældent færdigmad og aldrig sodavand.

‘Vores luksus er økologisk mad og to katte samt nogle endagsture med DSB på Orange billet 5-8 gange om året. Hvorfor sætter man børn i verden, når man er på kontanthjælp? Hvor er ens værdighed blevet af?,’ spørger hun i sit indlæg og fortsætter:

‘Man kan da ikke forlange, at andre skal betale, fordi man lige fik lyst til at få endnu et barn sammen med den nye kæreste.’

Nadia Garner henviser i sit indlæg til en Politiken-artikel fra den 14. januar omhandlende fattigdom i Danmark. Journalisten har været på besøg hos fire fattige børnefamilier, der har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen.

Hun kalder det en ‘hån’ over for alverdens fattige mennesker, at danskere med lav indkomst ikke vælger at blive steriliseret, men i stedet bliver ved med at få børn, som forsørges ved hjælp af kontanthjælp.

‘Det er, som om folk tror, at bare man jamrer nok eller kigger op mod himmelen, så bliver ens pung fyldt op,’ skriver Nadia Garner.